Per què Xavier Trias va visitar la Kings League?

Amb @damiacalvet assistim al partit dels @Saiyans_FC_ contra @kunisport. Al minut 18 he pogut treure la carta de la lliga: 5 vs. 5.



Gràcies @3gerardpique i @KingsLeague per apostar per nous formats esportius i digitals que impulsen Barcelona al món.#KingsLeagueJ8 #InfoJobs pic.twitter.com/0YXIxOVDsd — Xavier Trias (@xaviertrias) February 26, 2023

Una sorpresa majúscula: com cada diumenge, es disputava una nova jornada de la. En el quart enfrontament de la tarda,intentaven competir amb l'equip delper una de les places superiors de la classificació. El partit l'acabarien perdent contra Kunisports, però un dels moments del matx, sense cap mena de dubte, es va produir a les graderies. Per a la sorpresa de tota l'audiència catalana,, candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. L'alcaldablesorpresa de la lliga, que, com en cada partit, condicionen els darrers minuts de la primera part. Participatiu i molt interessat pel funcionament de la competició -en la qual ahir va debutar Ronaldinho-,Al costat de Trias, expresident del Port de Barcelona (zona on se celebra la Kings League) i membre de la llista de l'alcaldable de Junts per a la capital catalana. En un missatge a les xarxes socials, Trias ha volgut donar les gràcies a Gerard Piqué per impulsar la Kings i apostar "per nous formats esportius i digitals que impulsen Barcelona al món".apropar-se al públic jove a través d'una de les iniciatives actuals més potents i transversals del panorama. Ara bé, no és el primer polític que s'acosta a la Kings., tots dos presidents de la lliga de futbol d'streamers, van protagonitzar en directe una trucada molt especial amb Ada Colau. L'actual alcadessa de Barcelona va connectar amb ells dos per telèfon i, a la vegada, en directe a través de Twitch (i en diferents vídeos a les xarxes socials, com TikTok). La intenció d'Ibai i Romero era intentar demanar a la batllessa de la capital si podien trobar un espai a Barcelona per presentar un nou jugador, molt mediàtic, de la Kings League. D'això fa tres setmanes i, es pressuposa, que era per a Ronaldinho . No va prosperar la proposta.En tot cas,. El seu equip digital l'ha empès a participar en diversos esdeveniments marcats per imatges i vídeos a les plataformes que han posicionat l'alcaldable en audiències que, anys enrere, no hauria arribat ni de bon tros. La llotja del Cupra Arena va aglutinar una curiosa estampa:, a més del responsable de la Kings League (i CEO de Kosmos Studios),, o dels germans, tots dos presidents de la lliga.

