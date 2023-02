Els comuns trencaran l’acord de pressupostos si s’aprova l’esmena de Junts sobre els macroprojectes

El portaveu de Catalunya en Comú,, ha advertit que la seva formació donarà per trencat l'acord pressupostari amb el Govern si s'aprova l'esmena que ha presentat Junts sobre els macroprojectes , i que demana "garantir el desenvolupament efectiu" del Quart Cinturó, l'ampliació del Prat i el Hard Rock. "Que ho tingui clar Junts, però també el PSC. Votar a favor d'aquesta esmena és votar a favor que", ha sentenciat el dirigent dels comuns en roda de premsa aquest dilluns.Va ser dijous de la setmana passada quan la formació de Laura Borràs i Jordi Turull va presentarals pressupostos per "corregir" els comptes, després de no haver aconseguit tancar un preacord amb l'executiu de, que, en canvi, s'ha assegurat els vots del PSC i els comuns. Les esmenes de Junts van en la línia de rebaixar la pressió fiscal, però també de l'impuls d'uns macroprojectes que el Govern i els socialistes ja han acordat incloure en els pressupostos, però. Els comuns, des d'un inici han assegurat que si hi ha diners per aquests projectes, es despenjaran de l'acord.En la roda de premsa, Mena també ha valorat la manifestació d'aquest diumenge a Sabadell contra el Quart Cinturó . "És un avís a navegants per als que volen incloure macroprojectes en els pressupostos per la porta del darrere", ha valorat el dirigent dels comuns. En aquest sentit, ha insistit que si hi ha "" per aquests projectes, els comptes no tindran el seu suport. "Apel·lem a la responsabilitat i paraula d'Aragonès perquè no cedeixi davant les pressions i xantatges de Junts", ha reclamat.El portaveu de Catalunya en Comú també ha mencionat laté previst presentar avui al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i ha enviat "un missatge de tranquil·litat" a la població. "Vox pot presentar tantes mocions amb els candidats més estrafolaris", però això "no ens farà retrocedir en l'avenç de drets socials". El partit d'ultradreta proposarà aquest dilluns l'ex diputat del PCE i professor d'Economia Ramón Tamames com a candidat per a substituir el líder socialista a la Moncloa. Segons els comuns, Tamames és la demostració del "fracàs d'una dreta" que "no te res més que oferir que tornar 40 anys enrere". Mena ha afegit que aquesta moció demostra que VOX pretén "desmuntar els consensos del país i carregar-se el llegat de la transició".

