Descobert el primer text de la història escrit íntegrament en català

Els autors del llibre «Lletres que parlen», Jesús Alturo i Tània Alaix, a la Biblioteca de Catalunya Foto: ACN

Descobert el text més antic escrit íntegrament en català. Així ho ha revelat una investigació de la(UAB), que ha situatelcom el més antic només en la llengua catalana, i per sobre de les, que es queda com a segon document.Els investigadors de la UABhan conclòs que el Llibre dels jutges, conservat a la, va ser copiat entre el 1060 i el 1080, gairebé un segle abans del que s’havia fixat fins ara i, per tant, se situa com el testimoni més antic que es conserva escrit íntegrament en català. El segueix les Homilies d’Organyà, que es van copiar al voltant del 1220.Per altra banda, l’estudi que han dut a terme sobre els orígens de la llengua catalana i els testimonis més antics que es coneixen els ha permès avançar la formació del protocatalà del segle VII i inicis del VIII al segle IV. Alturo i Alaix recullen la investigació al llibre, publicat perAlturo, catedràtic del Departament de Ciències de l’Antiguitat i l’edat mitjana i Alaix, investigadora del Seminari de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica, han dut a terme els últims anys una recerca en què han analitzat milers de manuscrits d’arxius i biblioteques històriques catalanes, espanyoles i de països comi el

