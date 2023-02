Investiguen una brutal baralla en un centre comercial de Tarragona amb un ferit crític

Almenys quatre presumptes autors

Aquest diumenge al vespre elha estat escenari d'un. Segons han confirmat fonts delsd'Esquadra, dos joves menors d'edat han acabat hospitalitzats després de rebre una agressió que ha deixat ple de sang el terra del centre comercial.Aquesta, almenys, és l'escena amb què es van trobar els Mossos quan van arribar al lloc dels fets. Una de les víctimes hauria rebut l'apunyalament a l'esquena, que li hauria afectat el pulmó, i. A banda d'això, també li havien fet mal al braç, però de caràcter lleu. A hores d'ara, el menor està a la Unitat de Cures Intensives () de l’Hospital Joan XXIII, on ha estat intervingut quirúrgicament.En el cas de l'altra persona ferida, l'agressió hauria estat a la galta. En el seu cas, hauria pogut ser estabilitzat en el mateix lloc dels fets per part dels sanitaris del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Els dos agressors, que van utilitzar una, estan en cerca i captura per part de la policia catalana, que ha iniciat unaper esclarir el cas.Els agents han interrogat les poques persones que es trobaven a aquelles hores dins del centre comercial, que els diumenges només obre pel servei de restauració que ofereix. Els testimonis només han pogut informar d'una "brutal" baralla. Han dit desconèixer els motius que la van provocar, però han confirmat que han estat, totes joves que ronden la vintena i que haurien fugit de lloc dels fets després de cometre l'atac.

