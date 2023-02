Un any sense Pablo González: què sabem del periodista basc empresonat a Polònia?

Un any de presó provisional i opacitat

El silenci del govern espanyol

Solidaritat de premsa i col·lectius de drets

El 28 de febrer del 2022, ara fa un any, el periodista basc Pablo González va ser detingut i empresonat per Polònia . El reporter estava cobrint l'arribada dede laque acabava d'esclatar a, just a, ciutat polonesa a la frontera entre els dos països. I 365 dies després continua entre barrots: el cas està aturat, pendent de judici, i la presó preventiva encara no veu el final.Pocs dies després de la, la justícia polonesa va comunicar que acusava González d'espionatge i de dur a terme "operacions amb benefici per a". Dit d'altra manera, asseguraven que era un espia rus. A més, asseguraven que el periodista estava aconseguint informació de Polònia que era utilitzada pels "" i que podrien tenir un "impacte negatiu" en la seguretat interna i la defensa del país.Amb tots aquests fets presumptament recollits per l'(ABW) del país, el periodista i reporter de guerra està acusat de participar en "". "En tenim nombroses evidències", assegura l'ABW, que s'escuda també en el fet que González va néixer a Rússia -té la doble nacionalitat- i ha rebut diners des del seu país natal per part del seu pare. L'amenaça no és cap broma, ja que alpolonès aquest delicte està castigat amb deu anys de presó.L'allargament de la presó provisional és una de les grans ombres del cas. En un inici, Polònia va emetre una ordre de presó provisional de tres mesos que va caducar a finals de maig del 2022. Però a l'agost el tribunal regional de Przemyśl va allargar-la a petició de la, que va al·legar un "" per justificar la mesura. D'igual manera va ocórrer a finals de novembre i un altre cop fa uns dies. Així, de tres en tres mesos i fins a arribar, almenys, al 24 de maig. I podria allargar-se fins als dos anys que permet com a màxim la, encara que en alguns casos també han incomplert la norma.L'opacitat en tot el procés també crida l'atenció. Les diferents autoritats implicades per part de Polònia assegura que tenen proves i evidències per mantenir González a la presó i acusar-lo de ser un. Però mai s'han fet públiques ni ho han demostrat. Per altra banda, el periodista ja ha portat el cas al(TEDH) davant el que considera que és una violació de la Convenció de Drets Humans. Les traves per visitar els seuso la sevamotiven també aquesta denúncia.La situació pel govern espanyol no és gens fàcil: tenen un ciutadà de nacionalitat espanyola i russa detingut en un país considerat soci, en tant que Polònia forma part de la. De fet, quan es va conèixer la detenció i l'empresonament de González, el mateix president espanyolva garantir-li l'atenció consular i la ministra de Defensa,, va reconèixer la intervenció del(CNI) en el cas.Pocs dies després, el ministre d'Assumptes Exteriorsva reunir-se amb el seu homòleg polonès i elva visitar González a la presó. Semblava que l'executiu estatal es volia implicar en aclarir l'assumpte. Però aproximadament 15 dies després, Albares va tornar a reunir-se amb el mateix representant polonès i ja llavors va obviar totalment la situació de González.Després de mesos de, a principis d'aquest febrer el mateix Albares va tornar-se a pronunciar sobre el cas. En una entrevista a La Sexta -per la qual González va fer connexions en directe ja en el marc dels primers dies de la guerra a Ucraïna, el màxim representant d'Exteriors del govern estatal va explicar que ladel periodista és "correcta per lesen les quals està". Per altra banda, va sentenciar que els càrrecs "són molt greus" i que ha demanat al govern polonèsoral "com més aviat sigui possible".L'empresonament de González també ha fet aixecar la veu dels seus companys de professió. El passat mes de setembre, els directors de les vuit principals capçaleres de la-GARA, Berria, Diario Noticias de Navarra, Deia, El Diario Vasco, El Correo, Diario Noticias de Álava, Diario Noticias de Gipuzkoa- van signar un article conjunt en el qual denunciaven la situació "escandalosa", demanaven el respecte pels seus drets humans i la garantia d'unEn paral·lel, col·lectius en defensa dels drets humans també s'han posicionat en favor de González. Aquest mateix dilluns,ha demanat la fi del règim d'aïllament i la llibertat del periodista mentre no es produeixi el judici. Al seu torn,ja va sol·licitar l'alliberament de González davant un "atropellament de la llibertat per informar".

