La neu arriba a la costa: Barcelona, Gavà i Terrassa es lleven enfarinades

La neu a l'observatori Fabra de Barcelona a 415 metres, via @alfons_pc pic.twitter.com/rLVzSGu4zn — Meteocat (@meteocat) February 26, 2023

. No és habitual, però ciutats como la capital,, han vist ja els primers flocs de matinada, que han deixat un bon rastre a primera hora d'aquest matí. La neu ha enfarinat de matinada el Tibidabo, a la serra de Collserola, i s'ha deixat veure en alguns punts de la part alta de Barcelona., meteoròleg de l'Observatori Fabra, ha explicat de bon matí que en aquest punt la neu hi ha fet gruix i ha nevat amb força fins a primera hora d'aquest matí de dilluns, amb 7 cm de mitjana. D'acord amb informació del Meteocat, continua precipitant en forma de neu o pluja al sector central del litoral i del prelitoral.

Terrassa, situada al voltant dels 300 metres per sobre del nivell del mar, s'ha llevat completament emblanquinada. Al voltant de dos centímetres de neu tova ha cobert parcs, jardins, teulades i vehicles a tota la ciutat. Una nevada que ja va intensificar-se a cotes més elevades de la comarca com ara a Matadepera, Vacarisses o Rellinars, on els gruixos acumulats són més intensos.



Situació similar han viscut els veïns de Tarragona, que a primera hora del matí han vist capes de neu als seus carrers.

Terrassa, enfarinada Foto: Anna Mira

Ja en les primeres hores d'aquest diumenge començava a nevar en cotes baixes. Al vespre, ha caigut neu granulada a Collserola. Ara bé, en cap cas serà una nevada extensa. Les previsions apunten que seran episodis de neu febles i intermitents, que afectaria sobretot a partir de cotes d'uns 200 i 300 metres. Segons explica el Meteocat, en aquests nivells sí que augmenta la probabilitat de nevada, especialment al sector central i nord del litoral i prelitoral. L'alerta per neu es va activar dissabte i continuarà encara uns dies. A partir d'aquest diumenge, les temperatures comencen a baixar arreu del país i ho continuarà fent tot dilluns.

Nevando intensamente y cuajando en el Tibidabo (Barcelona). ❄️ pic.twitter.com/cWZuttZ9W3 — Buscant Neu (@BuscantNeu) February 26, 2023

L'inici de setmana, doncs,Dilluns s'espera precipitació feble al sector central del litoral i prelitoral, sobretot fins al migdia. A partir de la tarda la pluja es desplaçarà cap a la meitat est i la resta del Pirineu i Prepirineu. S'espera un dia de nuvolositat variable, especialment tapat al nord-est del país. A la tarda creixeran les nuvolades i l'avís per fred i neu es mantindrà activat.De cara a dimarts les temperatures començaran a pujar lleugerament, però el cel continuarà ennuvolat.La cota de neu se situarà fins a mig matí al voltant dels 200 centres, i fins i tot podria ser més baixa en punts del prelitoral central i nord de l'Alt Empordà. A la resta del país, la cota de neu es mourà al voltant dels 400 i 600 metres, i amb el pas de les hores anirà pujant.

