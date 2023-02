Un estudi dels EUA apunta que l'origen probable de la Covid va ser un laboratori xinès

Tot apunta que elque va provocar la pandèmia de 2020 es va propagar arran d'un accident en un laboratori xinès, segons apunten les conclusions d'un estudi delal qual ha tingut accés The Wall Street Journal. L'informe classificat s'ha lliurat a lai es basa en noves dades d'intel·ligència, però reconeix que altres anàlisis d'altes departaments no apunten en la mateixa línia, per això considera que és de "".L'assessor de seguretat nacional dels Estats Units,, sosté que hi ha "diversos punts de vista" a la comunitat d'intel·ligència dels EUA sobre si el virus es va originar de manera natural o en un laboratori, i que "no pot confirmar ni desmentir" l'informa que publica The Wall Street Journal. El president,, ha demanat als laboratoris nacionals dels EUA que formin part de l'avaluació. "Si obtenim informació la compartirem amb el Congrés i els ciutadans", ha dit Sullivan.El 2021 l'va concloure que la pandèmia va ser conseqüència d'una fuga en un laboratori amb "confiança moderada", i encara manté aquesta postura. Altres agències nord-americanes apunten que la propagació del virus va ser per und'un animal a una persona. El virus es va detectar per primera vegada a Wuhan, a la Xina, a finals de 2019. La pandèmia ha deixat quasii 700 milions de casos confirmats.

