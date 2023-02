Aragonès insta els inversors a confiar en el «potencial» de Catalunya en la inauguració del Mobile

Compromís amb Ucraïna

Més diàleg, convivència i cohesió social

Colau rebutja projectes "del passat"

Tret de sortida alde l'any 2023, amb el tradicional àpat d'autoritats que enguany s'ha fet ali que ha comptat amb la presència del rei,, el president del govern espanyol,, el president de la Generalitat,, i l'alcaldessa de Barcelona,, així com els dirigents dei els impulsors del congrés de telefonia mòbil. Ni Aragonès ni Colau han assistit a la rebuda de Felip VI en senyal de protesta, però sí que s'han quedat al sopar de gala.Totes les intervencions han tingut paraules de suport a Ucraïna, ara que fa un any de la invasió russa, i també s'han ressaltat lescom a hub tecnològic. El president, Pere Aragonès, ha fet una crida als inversors percom a pol d'innovació, i ha dit que l'objectiu del Mobile ha de ser "construir un món millor, més just, més pròsper" i fer que aquesta prosperitat sigui "compartida amb tothom".El president ha recordat que el Palau Nacional que alberga el MNAC va ser construït per a l', que com el congrés de mòbils, "connectava" els darrers avenços tecnològics amb la població. "Un segle més tard, el MWC representa el mateix esperit", ha afirmat.El rei d'Espanya, Felip VI, ha donat la benvinguda als assistents al Mobile World Congress i ha agraït també la invitació per participar de la inauguració del congrés. "", ha afirmat, en català.El rei ha dit que aquest Mobile serà el de la recuperació després de moments difícils i ha ressaltat la importància de la tecnologia mòbil, ara que fa 50 anys de la primera trucada mòbil. "On hi hagi un telèfon mòbil hi haurà esperança i oportunitats", ha afirmat, tot recordant els terratrèmols de Turquia i Síria. En mig d'aquesta inestabilitat territorial, el reiEl president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha ressaltat la resposta espanyola a la crisi econòmica derivada de la guerra d'Ucraïna, que ha permès controlar la inflació i liderar el creixement econòmic. Sánchez ha reivindicat l'aposta del govern espanyol per la transformació digital i ecològica a l'Estat. "", ha dit Sánchez i ha assegurat que la transformació digital és un "eix estratègic". El president espanyol ha demanat tenir en compte la dimensió humana de la digitalització, perquè aquestat.Sánchez ha agraït el compromís de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona amb el Mobile World Congress, que ja és el de la "normalitat" després de la pandèmia. "", ha afirmat.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reivindicat la capital catalana com a hub tecnològic. Colau ha posat en valor la cooperació entre Barcelona, Catalunya i Espanya per fer possible el Mobile i altres projectes que vindran. "Hem d'afrontar plegats els reptes compartits", ha dit Colau, que ha assegurat que Barcelona és una potència econòmica indiscutible. "Necessitem una Generalitat a ple rendiment al nostre costat i que", ha dit l'alcaldessa, que ha reclamat tancar la porta a projectes "del passat".L'alcaldessa s'ha adreçat també al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, suport per atreure el talent internacional a Barcelona. "", ha afirmat Colau. En aquest sentit, ha reclamat a Sánchez regular el preu del lloguer perquè "tothom pugui viure i treballar a Barcelona".

