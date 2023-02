Un Barça sense idees perd a Almeria i dona esperances al Madrid

Eltenia una oportunitat d'or davant d'un rival inferior per deixar pràcticament sentenciada la. L'empat deldissabte contra l'Atlètic de Madrid permetia als blaugrana allunyar-se a deu punts del segon classificat. Això, però, no ha passat. L'equip deha fet un mal partit i ha perdut per un gol a zero al cap de l'. L'equip no ha tingut idees ni intensitat, i el primer xut entre els tres pals no ha arribat fins al minut 80. Al tram final, amb un Almeria tancat darrere, el Barça ha generat perill però no ha estat capaç d'empatar.Primera part per oblidar, fent evident la importància de Pedri a l'equip de Xavi. El partit ha arrencat amb un Barça imprecís i un Almeria sense pressa, satisfet amb l'empat a zero de bon principi. Malgrat la pressió de l'entrenador blaugrana des de la banda, que feia crides als seus jugadors perquè incrementessin la intensitat, els blaugrana no han aconseguit inquietar la porteria dels rivals en el primer tram de la primera part.Amb el Barça desconnectat, l'Almeria ha fet el primer gol, al minut 23 de partit, en un contraatac aïllat que Christensen no ha pogut aturar. Els minuts han anat passant sense que els de Barcelona s'hagin pogut imposar, tot i que ha tingut un parell d'ocasions que no han arribat a anar entre els tres pals. El resultat no s'ha mogut al final dels primers 45 minuts. La cara de Xavi entrant al vestidor ho deia tot.De fet, l'entrenador ha fet canvis al descans per mirar de sacsejar l'equip. Ha entrat Raphinha, per substituir un discret Kessie. Les imprecisions han continuat entre els jugadors blaugrana, amb un to molt baixi poca intensitat. Els minuts han anat passant amb un Almeria tancat darrere i un Barça incapaç d'arribar a la porteria rival i sense cap idea amb pilota. L'àrbitre ha començat a treure targetes grogues per les protestes -fruit de la impotència- dels blaugrana.El Barça només ha pogut generar un mínim perill a través de centrades amb poc criteri, però al minut 66 l'equip català encara no havia rematat entre els tres pals. De fet, l'Almeria n'ha tingut una de clara al minut 70 que ha estat rebutjada, per casualitat, per Marcos Alonso, que ha sortit de refresc a la segona part per substituir un irrellevant Jordi Alba. Amb un Almeria tancat a l'àrea, el Barça ha generat perill, però no ha exigit el porter rival. El primer xut entre pals ha estat d'Alarcón al minut 81, massa centrat.

