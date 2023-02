Del 6G als hospitals del futur: totes les novetats del Mobile 2023

Retorn del públic asiàtic

Huawei i Ericsson creixen un 50%

Tecnologies claus del futur

Digitalització

Homenatge al creador del telèfon

El 4YFN torna a Gran Via

El congrés de tecnologia mòbil més gran del món, el(MWC), torna a Barcelona entre el 27 de febrer i el 2 març en una nova edició sense mascaretes i amb la intel·ligència artificial, el desenvolupament del 5G i la realitat virtual com a grans protagonistes. Les principals marques de l’ecosistema tecnològic com Samsung, Xiaomi, Huawei, Telefonica, Orange, Vodafone, Ericsson, Google o Meta tornaran a ser presents a una fira que comptarà amb 2.000 expositors i que espera rebre 80.000 visitants, xifres encara per sota de les del 2019.Sota el lema de "", omplirà tot l’espai disponible al recinte de Fira de Gran Via i es consagrarà com un esdeveniment que va més enllà de la tecnologia mòbil. De la mateixa manera que l’any passat, més de la meitat dels assistents no estaran directament relacionats amb els mòbils, sinó amb altres sectors com el transport, les finances, la logística o els videojocs. Així mateix, hi haurà delegacions de més de 160 països. Al congrés d'enguany es posarà èmfasi en el 5G i 6G, però també en el metavers, les innovacions en transport i els hospitals del futur.La previsió, que supera de lluny els 20.000 visitants del 2021 i els 60.000 del 2022, mostra que el congrés es recupera del sotrac de la, però encara es queda curta del rècord de 2019, quan es van fregar els 110.000 congressistes, una dada que l’organització veu difícil de tornar a superar amb les dimensions actuals de la Fira. Per permetre l’ampliació de salons com el MWC, l’entitat ha iniciat les obres d’un nou pavelló que s’han d’acabar el 2026. Malgrat tot, la cita manté la seva potència econòmica. De fet, l’edició del 2023 del MWC generarà prop ded’impacte econòmic i 7.400 llocs de treball a temps parcial. Des del 2006, ha generat 5.700 milions d’euros de negoci.Després d’una cancel·lació i dos anys amb restriccions sanitàries, les mascaretes desapareixeran dels passadissos del congrés, on es mouran persones de més de 200 països, la meitat amb càrrecs executius. Precisament, una de les principals novetats d’aquest congrés serà la recuperació del públic asiàtic, que representarà el 25% dels congressistes. En total,, després que el gegant asiàtic hagi aixecat les restriccions per viatjar. No hi seran els representants russos, ja que el Mobile mantindrà enguany el veto a les empreses i els delegats oficials vinguts de Moscou.També tornen amb força marques com la xinesa, que es corona com a principal expositor del saló. La firma de tecnologia ocuparà pràcticament tot el pavelló 1 amb un estand que serà un 50% més gran que l’any passat, de prop de 10.000 metres quadrats. Com és habitual, el segon expositor amb més espai serà, amb 6.000 metres, també un 50% més que el 2022.Entre els dispositius que s’exposaran, hi haurà mòbils 5G, amb càmeres millorades i pantalles plegables i càrrega ràpida. La participació catalana aquest any arribarà a les 333 empreses, el 80% de les quals seran start-ups a la recerca d’inversors.Any rere any, la fira busca anticipar la tecnologia clau del futur amb prototips, demostracions i pilots. Aquest any el congrés inaugurarà un nou espai, anomenat Viatge al Futur, amb 10 demostracions de les aplicacions més disruptives que pretén transportar el visitant a un hospital o un transport públic futurista.En aquesta zona, hi haurà un dels punts que acapararà més mirades del congrés, les novetats d’’, especialitzats en trens càpsules que leviten sobre els raïls i que superen els 1.000 quilòmetres a l’hora. També es podrà veure una zona experimental sobre com seran els hospitals del futur. L’empresa catalana Able ensenyarà un exoesquelet amb sensors i algoritmes que ajuda persones amb problemes de mobilitat.Per segon any consecutiu, es reservarà un pavelló a l’, un espai dedicat a la transformació a passos gegants de la indústria per part de les noves tecnologies. El sector debatrà sobre les aplicacions del 5G, que està canviant la seva activitat més que qualsevol altra generació de telefonia.Un dels temes de conversa pels passadissos de la fira serà la propera generació de telefonia,, que permet una amplitud de banda i rapidesa superiors. Els debats que plantejaran les conferències i taules rodones també passaran per com la digitalització està canviant tots els sectors econòmics, el repte de la sostenibilitat en una indústria contaminant o la bretxa tecnològica.El congrés servirà, també, com a homenatge a l’inventor del telèfon mòbil,, ara fa 50 anys. Amb 94 anys, ha viatjat des dels Estats Units per rebre un premi a la trajectòria dilluns a la tarda. Entre els ponents destacats hi ha directius d’empreses del sector tecnològic com Amazon, Meta o Qualcomm però també d’altres àmbits com la companyia especialitzada en contenidors marítims Maerks o els creadors de jocs com el ‘Candy Crush’, King. Un 40% dels conferenciants provenen d’indústries que no són del sector mòbil. Una assignatura pendent de cada MWC és la paritat: en aquesta edició el 35% dels ponents seran dones.Les instal·lacions del recinte de Gran Via de Fira també acolliran el saló de les start-ups, que es mou fins al pavelló 8, amb 550 companyies que tindran accés a més de 1.000 inversors internacionals. Aquest cop, l’entrada nord, la més propera al 4YFN estarà oberta, cosa que afegeix més opcions de transports per anar i tornar de la fira.Precisament, aquesta és la porta que quedarà més a prop de la terrassa on se celebrarà el Beat Barcelona. L’espai oficial d’afterwork del congrés es torna molt renovat amb gastronomia i música des de les 17h00 fins a les 20h00. Aquesta zona competirà amb el Village de la Plaça Europa, que organitza l’Ajuntament de l’Hospitalet des de fa anys, com a zona per relaxar-se pels congressistes.D’altra banda, aquest any també hi haurà una col·laboració entre el MWC i el Futbol Club Barcelona, amb el. D’altra banda, aquest any també hi haurà una col·laboració entre el MWC i el Futbol Club Barcelona, amb el Sports Tomorrow Congress.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor