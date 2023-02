Alerta per possibles restriccions d'aigua a les cases a finals d'any: «S'han trencat tots els pronòstics»

El director general de l'(ACA),, ha advertit que hi pot haver restriccions al subministrament d'aigua de boca a finals d'any si persisteix la sequera. "", ha alertat entrevistat per Rac1.Reyes ha explicat "s'han trencat tots els pronòstics" i que des del tde l'any 2020 "no ha plogut normal", per la qual cosa la situació "és crítica". "Aquest any ja és molt més complicat garantir l'abastiment ininterromput a l'àrea metropolitana i a altres municipis si no plou durant la primavera i la tardor. Podem tenir un estiu molt dur", ha avisat.Reyes també ha confirmat que el Govern està estudiant buidar completament l'embassament de Sau, a, i transvasar tota l'aigua al de Susqueda (Selva), per tal de preservar-ne la qualitat. "Ara fa fred i l'aigua té bona qualitat", ha dit, però a mesura que passi el temps "podria estratificar-se", perdre oxigen i provocar la mort dels peixos que hi habiten. Llavors "la qualitat podria ser dolenta per ser potabilitzada", ha subratllat.

