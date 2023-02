Xiulada i fotografies cremades: l'ANC protesta contra Felip VI

Rebem el Borbó i Pedro Sánchez com cal al sopar inaugural del Mobile World Congress. Amb una bona xiulada! pic.twitter.com/Y7BWddBycA — ANC l'Hospitalet 🚩🎗️ (@ANCLHospitalet) February 26, 2023

Vídeo i fotos | Xiulada i fotografies cremades: l'@assemblea protesta contra Felip VIhttps://t.co/DpoKsprkxL pic.twitter.com/CPk23ur0Iq — NacióPolítica (@naciopolitica) February 26, 2023

Acció en plena crisi

L'ha dut a terme una acció aquesta tarda a la plaça d'Espanya contra la presència del rei,, a la ciutat amb motiu de la inauguració del, que arrenca a partir d'aquest dilluns. Més d'un centenar d'independentistes s'han concentrat per mostrar el seu rebuig a la corona amb una. També s'han cremat fotografies del rei i s'ha exhibit la imatge de Felip de cap per avall a les Torres Venecianes.Aquest vespre es fa a Barcelona l'obertura del Mobile, amb el tradicional sopar que es fa al(MNAC), que fa pocs dies ja va acollir la cimera hispanofrancesa entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron.És habitual que l'ANC es mobilitzi quan Felip VI visita Barcelona, tot i que darrerament les concentracions no són gaire concorregudes. En tot cas, l'acció de l'entitat independentista arriba en plena crisi interna per la gestió que la direcció està fent de la "" i la -segons els crítics- manca de democràcia a l'organització.La setmana passada els corrents contraris avan anunciar que començaven a recollir signatures per forçar noves eleccions al secretariat nacional. També van fer públic un manifest, avançat per Nació, en què alertaven dels riscos de focalitzar els esforços de l'entitat en incidir en l'àmbit institucional o oblidar l'articulació de l'independentisme civil.

