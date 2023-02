Aragonès demana als empresaris que siguin ambaixadors de Catalunya al món durant el Mobile

El "" ha congregat aquest diumenge unes 300 persones de l'ecosistema digital al, al Poblenou, en l'habitual prèvia a l'inici dela la capital catalana. La jornada ha comptat amb l'assistència i el parlament del president de la Generalitat,, que ha encoratjat l'empresariat catalàdurant la cita tecnològica, i ha apostat per vincular tecnologia i humanisme. També hi ha participat el CEO de la Mobile World Capital Barcelona,, la secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial,, i la tinent d'alcaldia d'Economia i Treball de l'Ajuntament,El Mobile Lunch marca l'inici oficiós del Mobile, que obre portes demà dilluns al recinte dei on s'hi esperen enguany més des, 2.000 expositors de 200 països. Organitzat per la Mobile World Capital Barcelona, el Mobile Lunch ha convocat unes 300 persones de l'ecosistema digital barceloní i català, i també amb presència d'alguns dels congressistes internacionals.En aquest context, Aragonès ha demanat als empresaris i ambaixadors catalans que participen al MWC que siguin "els millors ambaixadors de Catalunya al món per seguir projectant el futur de prosperitat compartida que volem per tothom". El president ha apostat perquè la cita posi l'accent en la connexió entre la tecnologia, l'humanisme i l'ètica, "".En una línia similar s'ha expressat el CEO de la Mobile World Capital Barcelona, Francesc Fajula, avui principal amfitrió de la trobada. Fajula, a més, s'ha congratulat per les paraules d'ahir del CEO de la GSMA,, que interpreta com una confirmació del "matrimoni" del MWC amb Barcelona, cosa que obre una finestra d'oportunitat "per pensar iniciatives ambicioses i allarg termini que posicionin Barcelona com el gran hub digital".El Mobile Lunch és la posada a punt del congrés mundial de telefonia, i serveix per mantenir una conversa sobre els reptes que suposa la digitalització, enguany amb aquest "nou plantejament" que lliga tecnologia i humanisme, i que planteja la unió del món físic i el digital,Els parlaments institucionals han comptat també amb el de Laia Bonet, tinent d'alcaldia d'Economia i Treball, qui en la seva intervenció ha fet unque fan possible que se celebri el Mobile. Bonet ho ha dit després que aquesta setmana morís un treballador durant les tasques de muntatge de la fira de telefonia.I també ha intervingut la secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, la catalana Carme Artigas, que s'ha congratulat pel bon moment de cooperació actual entre administracions i agents privats. "", ha dit a propòsit del pla Espanya Digital, endegat el 2020 amb l'horitzó del 2026.

