En quina superfície de la cuina s'acumulen més microbis? No és on et penses

Potser prop de les escombraries? Els mànecs dels ganivets o la porta de la nevera? Tindria lògica, però sembla que no és així. El lloc on s'acumulen més microbis són els pots de les espècies, segons ha determinat una recerca encarregada pel servei de seguretat alimentària dels Estats Units i feta per la. Segons recull TV3, no hi havia cap recerca prèvia tan completa com aquesta i la majoria d'investigacions sobre contaminació a les superfícies de la cuina s'han centrat en les taules de tallar o les aixetes.Aquesta recerca s'ha publicat a la revista Journal of Food Protection. S'ha fet a partir de 370 voluntaris, que han preparat un parell de plats en diferents cuines. Tenienamb un virus. Els participants no tenien nocions d'higiene i els van enregistrar per avaluar després els hàbits de neteja.L'experiment va començar amb les mans dels voluntaris. Quan van acabar de cuinar, els van explicar l'objectiu real de la recerca i van prendre mostres dels estris i les superfícies de la cuina. Els investigadors també van agafar mostres dels pots de les espècies que utilitzaven els participants.El resultat?i en quantitats molt superiors al que es va trobar en altres superfícies. També se'n van trobar al sabó i, més poc als mànecs de les paelles i els ganivets, a l'aixeta, a la tapa de les escombraries i a la porta de la nevera. "És possible que els consumidors no pensin que els pots de les espècies comportin un risc, perquè no apareixen en les recomanacions sobre seguretat alimentària", apunten els investigadors.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor