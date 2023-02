Sabadell s'alça contra el Quart Cinturó: «Qui estima el Vallès, no el destrueix»

Sabadell ha viscut aquest diumenge unaper rebutjar el projecte del Quart Cinturó (). La protesta, organitzada per la plataforma Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC), ha arrencat a la plaça de la Creu Alta a les 12:00 del migdia i ha finalitzat a la plaça de l'Àngel. La marxa ha comptat amb manifestants provinents de diversos pobles dels dosi també d'una quinzena de tractors.Els contraris al projecte han fet proclames com Qui estima el Vallès, no el destrueix o Aragonès, no ens toquis el Vallès.Els organitzadors i organitzadores calculen que la protesta ha reunit més de 4.000 persones.

