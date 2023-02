El màxim responsable del Mobile elogia les superilles i pronostica que altres ciutats les copiaran

L'home al capdavant del Mobile World Congress () des de fa 17 anys,(arquitecte de professió), s'ha mostrat a favor d'una Barcelona amb menys cotxes i més verda. Segons ell, l'"experiment" deque el món mira i, en una entrevista amb Betevé, ha dit estar segur que altres ciutats "les copiaran". Per això, tot i que el conseller delegat de la GSMA -empresa organitzadora del Mobile- ha admès que la transició cap al model de Barcelona que projecta l'alcaldessapot ser "una mica dur", ha assenyalat, implícitament, que valdrà la pena.Hoffman, que ha reconegut que ha passejat "molt" pels carrers de la capital catalana per comprovar els canvis que viu, ha dit que li agrada que "l’asfalt dels carrers per als cotxes es retorni als veïns". Per a ell, "els carrers verds i els parcs són una oportunitat de mostrar una, que funcioni diferent”.Alhora, però, ha demanat que la transformació de Barcelona s'acompanyi de"No pots treure vehicles sense augmentar el servei d’autobús, metro, vies de vianants…”. El màxim responsable del MCW també ha apuntat que la ciutat podria convertir-se en la: “Tots els mecanismes ja són aquí, teniu el suport dels governs local i nacional i també de la ciutadania", ha sentenciat.

