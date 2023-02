Mor la passatgera d'una moto en un accident a Caldes de Malavella

Nou accident mortal a les carreteres catalanes. Laque ha sortit de la via quan circulava per laa Caldes de Malavella (Selva)aquest dissabte a la tarda a causa de l'accident. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT),i ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.La sortida de via ha provocat que la dona, dei veïna de les Franqueses del Vallès, es precipités per un. A hores d'ara, s'estan investigant les causes de l'accident, que ha tingut lloc al punt quilomètric número cinc de la carretera i s'ha produït a les 18:02 hores, segons l'avís que han rebut els serveis d'emergències.S'han activat tres patrulles delsd'Esquadra, quatre dotacions delsde la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (). La GI-681 ha quedat tallada completament al trànsit durant una estona. Amb aquesta víctima, ja sónen la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor