Alliberen una espanyola després de tres mesos de captiveri a l'Iran

, segons han confirmat fonts diplomàtiques a Europa Press. A Baneira la van captivar en el marc de lesarran de la mort sota custòdia de Masha Amini . L'alliberament de l'espanyola s'ha produït aquest dissabte i ara la dona està volant de tornada a l'Estat, via Dubai, han precisat les mateixes fonts. La seva arribada a Madrid està prevista per a primera hora d'aquesta tarda de diumenge.Després del seu alliberament, la jove activista ha parlat telefònicament amb el ministre d'Afers Exteriors,, a qui ha traslladat el seu agraïment per les gestions fetes per aconseguir la seva posada en llibertat, i també li ha indicat que es troba en bon estat de salut després d'aquests mesos retinguda.L'arrest de Baneira es va conèixer a principis de novembre arran de les mobilitzacions populars per la mort d'Amini al setembre mentre estava detinguda per presumptament per portar mal posat el vel. Així i tot,de l'espanyola. Amb la seva sortida de presó, a l'Iran encara queda detingut un altre ciutadà espanyol,Ell va ser arrestat a principis d'octubre quan es dirigia a peu a Qatar per veure el Mundial de futbol precisament després de visitar la tomba de la jove kurda.En aquests mesos, tant Albares com altres membres del seu departament han mantingut contactes amb les seves contraparts iranianes per demanar l'alliberament dels dos espanyols i interessar-se per la seva situació i que se'ls garantís un tracte adequat mentre estaven a la presó. Les fonts consultades han assegurat que ara que Baneira ha estat alliberada, continuen elstant des dels serveis consulars al Ministeri com des de l'Ambaixada a Teherani es manté informada la seva família en tot moment.

