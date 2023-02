Vandalitzen l'altar dedicat als adolescents de Sallent

Nous indicis solidifiquen la hipòtesi delsd'Esquadra que alsels hi feien bullying. Dissabte a la tarda van aparèixer pintades i insults a l'altar que s'ha instal·lat a la porta del pis on vivien els bessons, i on encara viu la seva família. S'hi pot llegir amb un esprai negre Ajuntament, en referència a la precària situació econòmica per la qual passa el pare i la mare de la localitat bagenca. Segons la informació que ha transcendit, la família s'ha assabentat de la vandalització quan era al tanatori, perquè uns veïns els han avisat. Estaven a la vetlla de l'Ivan, el fill transgènere que ha mort. La investigació del cos català continua oberta i els agents han subratllat que les raons del seu suïcidi són multifactorials. Malgrat això, sí que han apuntat que podrien haver tingut problemes per la identitat de gènere de l'Ivan i per l'assetjament escolar que patien ambdues a l'institut . Fonts pròximes a la recerca han informat que els Mossos han trobat al domicili familiar duesdels adolescents, que ara el cos desgrana per trobar més detalls que ajudin a entendre què ha passat.Segons el Departament d'Educació,on estudiavend'assetjament escolar, tot i que els hi havia donat suport psicològic i d'orientació des d'inici de curs.

