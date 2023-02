Collboni descarta formar part del govern de Barcelona si no és alcalde

. El cap de llista del PSC per a les pròximes eleccions del mes de maig a Barcelona,, ha descartat formar part del govern de Barcelona si ell no és batlle. Així de clar s'ha expressat en una entrevista amb el diari Ara, en la qual també ha detallat que només repetiria un acord amb Barcelona en Comú si ell governés la ciutat. En les dues últimes legislatures, Collboni ha format part de l'Ajuntament dins l'equip de la batllessacom a tinent d'alcalde després de pactar amb els comuns."Seran els barcelonins els que decideixin qui és alcalde", ha reblat l'alcaldable socialista, sense precisar. Segons ell, el candidat de Junts,, i Colau. Però Collboni ha assegurat que "no se'n sortiran" perquè la ciutadania "s'adona d'aquestes coses" i el seu tàndem, immortalitzat en la foto de tots dos dinant en un restaurant de la capital catalana, "representa el passat".No obstant això, Trias en una entrevista als mitjans va obrir la porta a governar amb ell. "Jo no tindria manies" , van ser les seves paraules exactes. Sobre aquestes declaracions, Collboni ha volgut deixar clar que ell serà "un alcalde progressista amb un govern progressista que farà polítiques progressistes" i que precisament això serà el que marcarà els acords que es facin. El cap de files dels socialistes no té clar si el de Junts encaixa en aquest esquema. "El que sí que veig de Trias és que representa un partit, Junts , que en aquests moments és el factor d’inestabilitat que té Catalunya, i que té una contradicció interna molt important:", ha sentenciat.

