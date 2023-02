Sofía Otero, millor interpretació protagonista de la Berlinale per la coproducció catalana «20.000 especies de abejas»

L'actriu bascaha guanyat l'ós de plata de laa millor intepretació protagonista pel seu paper a 20.000 especies de abejas, una coproducció basca i catalana. La jove intèrpret, de 9 anys, ha rebut el reconeixement del jurat, format per la catalana Carla Simón i presidit per l'actriu nord-americana Kristen Stewart, que ha anunciat personalment el guardó i ha lloat Otero.Las'ha celebrat aquest dissabte al palau que porta el nom del certamen, el Berlinale Palast, i ha coronat el documental Sur l'Adamant com a millor pel·lícula amb l'ós d'or. La producció francojaponesa, que competia entre altres amb 20.000 especies de abejas, ha agafat el relleu d'Alcarràs com a millor film.El que sí ha recollit 20.000 especies de abejas és el premi Guild de l'associació alemanya de cinemes independents, l'AG Kino-Gilde, fora del concurs oficial. El primer film d'aborda el tema del trànsit sexual en la infància a través de la Coco, una petita de 8 anys que ha nascut en el cos d'un nen però se sent nena. És una coproducció de la catalana Inicia Films amb participació de TV3.

