​Salvador Illa o el retorn de Manel Vidal

Amb aquestes paraules dijous Manel Vidal va voler lubricar les ments dels terrassencs abans de deixar-los anar el gag que tenia al pap. Amb tot el respecte no n'hi va haver prou, però, per alleugerir la indignació que va acabar causant entre els espectadors que vam veure la intervenció des de casa.va voler fer una referència a les eleccions municipals de Terrassa, tercera ciutat de Catalunya, i aquest cop qui en va sortir més esquitxat va ser l'alcalde en qüestió, Jordi Ballart. Al programa, Vidal va apretar l'alt responsable de l'Ajuntament (el poder, un clàssic), i per fer-ho va triar el més miserable dels camins: posar èmfasi en la delicada situació personal que viu el polític.el càrrec quan ells són els protagonistes, el guionista estrella de La Competència va afirmar que Ballart és d'aquelles persones que acaba sent subjecte de tot i sempre li passen coses. Un comentari feridor que, per cert, va ser immediatament celebrat i rigut pel públic present al plató, que no va dubtar en cap moment sobre la idoneïtat de la broma. Perro no come perro, que diuen. Manel Vidal no va precisar quines coses li passen a l'alcalde, és clar, però és que tampoc calia, perquè tots les tenim al cap: un fill amb leucèmia i amenaces homòfobes constants, entre d'altres. Aquestes són les coses que li passen a Jordi Ballart.amb els nostres impostos, es dedica a humiliar les malalties i fòbies que un altre pateix? ¿Algú amb aquesta baixesa moral, que porta l'humor fins al precipici de les línies més vermelles, ha de seguir abocant aquesta mena de comentaris des d'una posició pública com la seva? ¿S'ha de permetre que escopinades tan miserables com aquesta continuïn tenint els altaveus privilegiats que tenen?i algú ha d'ensenyar als milhomes quins són aquests límits. No es pot construir una societat des de l'odi, des del menyspreu constant a l'altre, des de la falta de respecte permanent, utilitzant l'exposició pública per intentar destruir el més essencial i sagrat de la convivència entre humans: l'empatia.que està fent el PSC aquests dies, amb Salvador Illa al capdavant, per tal que Manel Vidal sigui fulminat del seu càrrec al més aviat possible. Diu molt de la dignitat i la puresa democràtica dels socialistes. Estic convençut que entre tots el farem tornar al soterrani de l'humor, d'on ve i d'on no hauria d'haver pujat mai.

