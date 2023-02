VÍDEOS | Boicotegen un acte d'Eva Parera (Valents) contra l'ocupació a Can Vies

Así han recibido los okupas de #CanVies a @PareraEva y a los militantes de @valents_cat en Sants (Barcelona) esta mañana.

Insultos, amenazas e intimidación para seguir actuando con impunidad en el barrio. pic.twitter.com/LRyyyuBHxe — Juan Arza (@juanarza) February 25, 2023

Can Vies sigue aquí porque Colau es cómplice de los okupas, es una okupa más. #DesokupemBarcelona pic.twitter.com/dg1kvF4z5e — Eva Parera (@PareraEva) February 25, 2023

Un acte de Valents contra l'ocupació celebrat aal barri barceloní de, ha estataquest dissabte amb una sonora cassolada i xiulada. Laacompanyada d'altres regidors i dirigents del partit ha reclamat l'immediatde la capital catalana just davant l'emblemàtic edifici, ocupat des de fa 25 anys., ha etzibat Parera amb l'ajuda d'un megàfon i enmig del soroll i l'escridassada d'una. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) han desplegat un cordó policial a la zona per evitar aldarulls i incidents."Avui i sempre, plantant cara als okupes i vividors subvencionats per Colau (avui) i Trias (ahir) que viuen a costa dels treballadors. Molt orgullosos d'Eva Parera i tots els que formem Valents, aquest matí a Can Vies, donant suport a veïns atemorits pels okupes", ha manifestat el secretari general de Valents, l'economista"Així ens hem de veure a Catalunya i a Barcelona per poder defensar la propietat privada. Els qui paguem impostos religiosament ens veiem pressionats per aquest grapat de separatistes, d'antisistema i de comunistes que ens venen a atacar l'acte", ha denunciat, membre de Valents al districte de Sants-Montjuïc."La xacra de l'okupació és defensada per Colau i els seus, mentre nosaltres hem de ser escortats per, a qui donem les gràcies", ha reblat Martínez. Elha evitat possibles enfrontaments entre els manifestants contra l'acte de Valents i els partidaris de la formació encapçalada per Parera. Tot i els moments de tensió i alguna empenta, els agents han escortat la sortida de la comitiva de Valents i no s'han produït incidents destacables. La candidata, però, ha acabat marxant per pressió veïnal.

