Hospitalitzat un home que feia parapent i ha xocat contra un cable elèctric

Un home de 49 anys que pilotava unha estat hospitalitzat aquest dissabte amb pronòstic reservat després de xocar amb uni caure al riuentre Blanes i Palafolls.Segons ha informat l', el ferit havia sortit de l'aeròdrom de Palafolls i, en topar amb un cable d'alta tensió que travessa el riu a tocar de la carretera GI-682, s'hi ha acabat precipitant. Dues persones que passejaven per la zona han atès l'home, veí de Blanes, fins que no han arribat els serveis d'emergències, que l'han traslladat a l'Hospital de Mataró.El xoc amb el cable elèctric ha provocat que el parapent s'incendiés, però el foc l'ha pogut sufocar la mateixa gent que ha assistit el ferit en un primer moment. Arran de l'accident s'han activat tant patrulles de lacom de Palafolls, així com elselSEM), els Bombers de lai els

