Investiguen l'Ajuntament de les Borges Blanques per retirar multes de trànsit

El jutjat d'instrucció número 3 de Lleida es troba investigant en aquests moments un possible(Lleida). El Consistori està acusat deamb funcionaris implicats, segons indica una denúncia presentada a li també la pròpiaLes multes de trànsit retirades, interposades per la policia local, es situen entre el, anys en els quals Palau era primera tinenta d'alcalde i regidora de Governació. La Fiscalia de Lleida va portar el cas al corresponent jutjat, que ara investiga el procés administratiu que es va seguir per retirar aquestes multes.L'alcaldessa assegura que tot plegat és unai declara que ella mateixa va retirar algunes multes al considerar-les "injustes" i que ho tornaria a fer, dubtant de la dinàmica policial d'aquells anys. Palau expressa que va retirar tres o quatre multes, però fonts properes al cas estimen que van ser desenes.La denúncia anònima presentada a l'Oficina Antifrau de Catalunya fa un any i mig va obrir la porta a la investigació del cas. La Fiscalia de Lleida va obrir diligències i va citar a declarar a gairebé tots els agents de la policia local de les Borges Blanques i també aPosteriorment, el Ministeri Fiscal va enviar diligències al jutjat d'instrucció, que ara està examinant una a una les multes de trànsit. La majoria de denúncies són per estacionament indegut.

