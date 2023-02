Si has deet proposem un truc que et sorprendrà:. Per què és útil? Segons explica Rac1, l'esponja permet atrapar els pèls que queden enganxats a la roba. Per tant, si tens animals a casa o bé abrics peluts, això t'interessa.. La de la cuina (que estigui neta, això sí), la de la dutxa, també les esponges per treure's el maquillatge o les que es posen en alguns sostenidors. La qüestió és que sigui d'un, perquè així els pèls s'hi queden enganxats.En aquest vídeo deen podeu veure el resultat:

