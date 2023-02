Collboni carrega contra Colau: «Ha fet de Barcelona una superilla de sectarisme»

El primer secretari del PSC,, ha fet una crida a fer alcalde el candidat socialista,, perquè Barcelona deixi d'estar "enrocada i poder posar Catalunya en marxa". Durant el seu discurs en el Consell Nacional extraordinari del partit que s'ha fet aquest dissabte a Viladecans (Baix Llobregat), Collboni ha acusat la batllessade convertir la ciutat en "una" perquè no ha practicat la "fraternitat" amb el territori i s'ha compromès a revertir la situació si arriba a l'alcaldia.Illa també ha aprofitat per preguntar al líder del PP,, qui passa el filtre de "la gent de bé" i diu que els socialistes governen per a "tota la ciutadania". El cap de l'oposició ha detallat que el seu partit ja té unes 370 candidatures a l'alcaldia per a les eleccions municipals del maig i que cobreixen el 92% del territori.

