El perill del truc dels ous congelats de Tik Tok: perquè no hauries de fer-lo

Si estàs al dia ambels trucs i reptes que es viralitzen, ja sabràs de què t'estem parlant. Es tracta del, que ja acumula milers de visualitzacions en pocs mesos. En què consisteix el truc? Bàsicament, cal que deixis elstota la nit, per al dia següenti després pelar-los. Si es talla en rodanxes i es passa per la paella, el tamany dels ous es redueix i potAra bé, aquest truc, si bé l'han provat ja moltes persones, és moltper a la nostra salut.poden penetrar perfectament dins la closca de l'ou mentre el mantenim al congelador, si aquest es trenca, i també mentre l'estem mullant amb aigua calenta posteriorment. Així,Per això, si es volen congelar i reduir molt dràsticament el risc de perill d'intoxicació, es recomana batre els ous i conservar-los en un recipient hermètic mentre estan al congelador, per després consumir-los.

