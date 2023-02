Elshan pogut recuperar un, que dos assaltants havien sostret al barri del. La víctima era una turista que estava de visita a la ciutat amb la família.Després del robatori, alguns familiars van córrer darrere dels lladres aconseguint identificar el portal on entraven per amagar-se en un pis. En van informar els Mossos, que van accedir a l'immoble i van poder recuperar l'objecte sostret.A l'interior del pis hi havia cinc persones, dues de les quals van ser identificades per la víctima i van quedar detingudes; una sense antecedents i l'altre sí, per haver comès cinc robatoris amb violència. Els fets van passar dijous a la tarda.L’actuació s’emmarca en el Pla Tremall contra la multireincidència, en què els Grups de Delinqüència Urbana desplegats a la ciutat actuen amb rapidesa davant qualsevol fet delictiu. L'any passat es van realitzar 5.962 detencions i 811 investigats per robatoris violents i furts.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor