Després de tres dies desapareguda, la policia de Hong Kong ha trobat finalment el cos d': la popular model i influencer xinesa de 28 anys havia estatper la gestió de la seva, que comptava amb desenes de milions d'euros.pel cos policial acusats d'assassinat després de trobar les restes d'Abby Choi en una casa de camp llogada per l'ex-sogre als afores de Hong-Kong.dins de la casa, tot i que "Encara estem buscant el cap i les mans", ha declarat Alan Chung, superintendent de policia.També es sospita que hi haque es van localitzar a la casa.Segons relata Chung, les disputes per la gestió financera del patrimoni de la víctima eren constants amb la família de la seva ex-parella. No era la primera vegada que els ex-sogres demanaven grans sumes de diners a Abby Choi, i sembla ser que tot plegat va desenvolupar en l'assassinat de la model.

