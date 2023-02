Denuncien un capellà depredador sexual de menors, encobert durant dècades a Barcelona

Unacontinuats d’una Barcelona i Caldes d’Estrac en la dècada dels 60 i els 70, segons han avançat El País i Catalunya Ràdio. El mossèn denunciat,Cortasa, va morir el 2004. Les víctimes eren nens que tenien entre 8 i 15 anys, i algunes van patir violacions setmanals. Les víctimes temen que hi hagi més persones afectades a Montcada i Reixac, on també va fer de rector entre els anys 1975 i 1990. Almenys una 15 de víctimes ha fet arribar el seu relat alA Caldes d’Estrac hi va ser entre 1970 i 1975, on també s’encarregava de l’agrupament escolta, de l’escola parroquial i de l’escolania. Va arribar després de serper algunes famílies a la policia i al bisbat quan treballava a l’Agrupament Escolta Aureli Escarré, vinculat a la parròquia de Sant Tomàs d’Aquino. La resta de pares i mares, però, va donar ple suport al mossèn. I és que, en general, les famílies el respectaven molt i, fins i tot quan presumia davant d’ells de conèixer els penis dels seus fills, segons han explicat les víctimes, que el descriuen com “un gran, uni una persona molt carismàtica”. Explicava als pares que donava classes de sexualitat als nens.

