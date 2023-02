València, en alerta en detectar un cas sospitós d'un virus similar a l'Ebola

Què sabem del brot?

Alerta al. Les autoritats sanitàries han detectat un cas sospitós del perillós, en un home de 34 anys que presenta símptomes compatibles amb la malaltia. L'individu va estar a Guinea Equatorial -país en què es va detectar un brot el passat 13 de febrer- durant un període de temps que es podria correspondre amb el de la incubació i desenvolupament de la patologia. En aquest escenari, ja s'han activat tots elspertinents.Segons ha informat la Conselleria de Sanitat en un comunicat,de referència de l'Institut de Salut Carles III de Madrid per a la possible confirmació del cas. De moment, però, el pacient ja s'ha traslladat des d'un hospital privat i es troba ingressat a la Unitat d'Aïllament d'Alt Nivell dede València, que garanteix la seguretat tant de les seves cures com la protecció als professionals sanitaris que ho tracten.El brot, el primer del virus de Marburgo que es declara a Guinea Equatorial, es va detectar a la província de, a l'oest de la part continental de la república i fronterera amb Camerun i Gabon, després que l'Organització Mundial de la Salut () confirmés la mort d'almenys nou persones per la malaltia. Els Centres per al Control i Prevenció de Malalties d'Àfrica (Àfrica CDC) de la Unió Africana (UA) van assegurar el 16 de febrer que el brot no ha "d'estendre el pànic" i van destacar que ja hi ha, segons ha recollit l'agència EFE. En el passat, s'han detectat brots i casos esporàdics de la patologia en altres països d'Àfrica, com ara Ghana, Guinea-Conakri, Angola, la República Democràtica del Congo (RDC), Kenya, Sud-àfrica i Uganda.

