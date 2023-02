L'avi de les bessones de Sallent confirma la transfòbia: «Li deien Ivana»

ha assegurat que les cartes de comiat de les seves netes confirmen elque patien a l’institut. En declaracions al canal argentí A24, Gustavo Lima ha indicat que les assetjaven perquè eren, pel seu accent. A més a més, a una d’elles li deien, per la seva decisió de demanar que li diguessin Iván perquè volia iniciar el procés de canvi de gènere.L'avi també ha explicat que l'adolescent va expressar el seu desig a la carta que va deixar abans de tirar-se pel balcó. Segons ell, va escriure que “no resistia el bullying que li estaven fent” i que si no era feliç llavors, no creia que ho pogués arribar a ser. La seva germana, que estàa l’hospital, va deixar escrit que ella no volia morir, però que acompanyaria la seva bessona.El Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sallenten aquest cas, assegurant que a l’institut no li constava, però hores més tard, Educació va decidir activar la Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència () per indagar en el cas després de recollir diverses informacions al respecte.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor