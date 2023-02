França sí que reconeix Albert Serra: «Pacifiction» s'enduu dos Cèsar

"Gràcies per deixar-nos ser part del cinema francès"

, ha rebut el premial millor actor peri la millor fotografia per. El film del director català ha rebut així dos dels nou premis als quals estava nominat a la 48a edició dels guardons de l’Acadèmia de les Arts i Tècniques del Cinema de França, que s’han celebrat aquest divendres a l'Olympia de. Per la seva part, la coproducció catalana, ha guanyat el guardó en la categoria de. La noche del 12 ha estat la gran triomfadora de la nit i ha rebut, entre d’altres, els premis a la millor pel·lícula, a la millor direcció per Dominik Moll i al millor guió adaptat.Pacifiction estava nominada a les categories de millor pel·lícula, director, actor, fotografia, so, música, vestuari, direcció artística i efectes visuals. Finalment, però, el film s’ha endut el reconeixement per a Benoît Magimel i Artur Tort. Magimel ha agraït emocionat el guardó i Tort ha dit que és "un gran honor ser aquí i rebre aquest reconeixement de l’Acadèmia de les Arts. És extraordinari per nosaltres", ha manifestat.El film de Serra arribava a la gala francesa després d’aconseguir a principis de febrerEn concret, l'última cinta del realitzador català va ser la més ben valorada en els àmbits de disseny de producció, a càrrec de, fotografia, responsabilitat d'Artur Tort, i interpretació masculina, que va recaure en l'actor francès Benoît Magimel. Així mateix, Pacifiction també venia de rebrea finals de gener: millor pel·lícula en llengua no catalana, a banda del de direcció artística i fotografia. La revista francesa especialitzada en cinema Cahiers du Cinema l'ha considerat, a més a més, la. Tot i aquests reconeixements, el film no va rebrede l‘Acadèmia de Cinema espanyola.Pacifiction, d'Albert Serra, rodada a la Polinèsia Francesa, sorgeix de l'interès per parlar del món "d'avui dia" però enquadrat "plàsticament en un context de" d'un territori d'ultramar. Com ja és habitual en la seva filmografia, el cineasta detorna a barrejar actors consolidats amb altres no professionals i defensa que hi treballa de la mateixa manera. Pacifiction és una coproducció d'Andergraun Films, Idéale Audience, Tamtam Films i Rosa Filmas, que comptai d'ARTE France Cinéma.Després d’arrasar als Goya, As bestas , la coproducció catalana d'Arcadia Motion amb el suport de l'ICEC, ha guanyat el Cèsar en la categoria de millor film estranger. Sorogoyen ha agraït el guardó i ha manifestat que és un honor rebre el premi. “Gràcies a l’Acadèmia per deixar-nos ser una petita part del cinema francès”, ha declarat. Antoine i Olga, protagonistes d’As bestas, són una parella francesa establerta de fa temps en un poble de l’interior de Galícia. Allí tenen una vida tranquil·la, tot i que la seva convivència amb els habitants del poble no és tan idíl·lica com desitjarien. La tensió creixerà a partir d’un. La pel·lícula està protagonitzada per Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera, Diego Anido i Marie Colomb.Finalment, el cineasta nord-americà, director de films com Seven, Zodiac i El club de la lucha, ha rebut eli ho ha fet de mans de Brad Pitt.

