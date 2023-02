La contundent multa per perdre el gos i no denunciar-ho a temps amb la nova llei de protecció animal

Tenir una mascota és una responsabilitat i la novapersegueix castigar els amos i les mestresses que no compleixin amb uns requisits mínims. Concretament, posa la lupa en l'obligació de vigilar els animals de companyia i evitar la seva fugida. I part d'aquesta obligació és denunciar la seva pèrdua.Per això, si el gos s'escapa i no es denuncia la seva desaparició en un període màxim de 48 hores, s'imposarà una. El text recull que si no es compleix amb aquests terminis, es considerarà abandonament, el qual explica la severitat de la sanció econòmica.Una altra clau de la llei, que va acompanyada d'una modificació del codi penal a tot l'Estat, és laals comerços de mascotes, com també la seva exhibició i exposició al públic amb finalitats comercials.

