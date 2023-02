Irene Montero, sobre els fets de Sallent: «Es deia Iván»

La ministra d'Igualtat,, ha inaugurat aquest divendres la primera Trobada Internacional Feminista, organitzada pel seu departament a Madrid, tot recordant el cas de les bessones de Sallent . "Amb permís de la vicepresidenta i del degà, crec que el primer que toca dir avui és: es deia", ha declarat. "I que ningú més hagi de patir per ser qui és", ha afegit Montero, els comentaris del qual han arrencat l'aplaudiment de la gent assistent a l'acte.Amb la ministra han inaugurat aquesta trobada, que s'estén durant el cap de setmana, la seva homòloga de Finlàndia,, la comissionada europea per a la Igualtat, Helena Dalli, la representant d'ONU Dones per a les Amèriques i el Carib, María Noel Vaeza, la portaveu del Govern argentí, Gabriela Cerruti i la filòsofaEn la seva intervenció, Montero ha assenyalat que "el feminisme és la força més democratitzadora del món" i s'ha mostrat "orgullosa" que la Universitat Complutense, Madrid i Espanya siguin el punt de trobada perquè les feministes es "cuidin", perquè que "aprenguin les unes de les altres" i per

