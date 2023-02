Rufián obre foc contra Parlon: «Fa 14 anys que governa 'manu militari'»

La sala del Museu Torre Balldovina, a Santa Coloma de Gramenet, ha quedat petita per acollir a totes les persones que han vingut a abrigar l'alcaldable dels republicans al municipi, Gabriel Rufián, en el dia que ha presentat la candidatura que l'acompanyarà en aquesta complicada cursa per restar força al PSC de Núria Parlon, que ostenta la majoria absoluta i que és imbatible des de fa 14 anys. "Només l'amor i l'amistat haurien de durar tant. La relació que té el PSOE amb Santa Coloma no té res a veure amb l'amistat i l'amor. Té a veure amb la dominació i possessió, un règim que compra voluntats", ha dit Rufián en l'inici del seu discurs, en el qual ha obert foc contra l'alcaldessa socialista i l'ha acusat de governar "manu militari", és a dir, per la força de les armes.



Durant l'acte, part del protagonisme ha estat pels candidats que acompanyaran Rufián. Al seu costat hi haurà com a número dos i tres Gemma Espanyol i Sam Nuñez, que són regidors actualment a l'Ajuntament per ERC. El número tres l'ocupa la candidata del Jovent Republicà, Noemí Egea. "Jo soc el teloner", ha bromejat Rufián quan ha pres la paraula després d'haver-se projectat un vídeo a la sala amb una fotografia i frase de tots els candidats, de quan eren petits i ara. "Gràcies a totes i tots per voler que us acompanyi en aquest viatge i repte extraordinari", ha declarat el candidat colomenc als seus companys republicans. Així mateix, ha destacat que aquest és el repte polític "més colossal" de les seves vides.

De Celestí Boada a la camperola de Granada

Ha proclamat la seva llista com a hereva de l'alcalde Celestí Boada, afusellat pel feixisme. Però també ha assegurat que representen la "camperola de Granada" que va arribar al municipi fa 60 anys, o el "paleta de Jaén". I no només ha parlat de la gent del passat, sinó també de totes aquelles persones que han arribat de la "resta del món" als barris de Santa Coloma en els últims anys. Així mateix, ha conjurat els assistents a "militar", perquè és una responsabilitat. "Militem en la vida de la gent, en la millora de l'escola de la gent de Santa Coloma, en la millora del treball, de la neteja i la seguretat", ha afegit.

Rufián ha dibuixat nous eixos de la seva campanya. Ha promès que parlaran i abordaran el "", el dolor i les coses que "fan mal" a la gent per una mala gestió a la ciutat. "Passen coses molt greus, que provoquen molt de dolor. Com per exemple el fet que després de 32 anys no hi hagi una. No la fan perquè no volen", ha carregat Rufián contra la trentena d'anys que fa que els socialistes governen a la ciutat.Per últim, ha combatut el discurs de Parlón, que situa a Rufián com a candidat de Madrid. "Jo soc candidat de Santa Coloma", li ha contestat el republicà. A més, ha fet una crida a totes les persones que vulguin sumar-se al projecte, lluny de banderes: "La nostracomença a Santa Coloma i acaba a Gramenet. La nostra única bandera és la de l'Ajuntament".Abans de la seva intervenció, s'han projectat diversos vídeos amb moments de l'alcaldable al Congrés dels Diputats, denunciant fets com laTambé s'ha projectat un clip en el qual des del Congrés reivindicava l', el "bressol de la immersió lingüística".Aquest és el segon gran acte que el també cap de files d'ERC a Madrid fa per a la campanya de les municipals. El primer va ser el 23 d'octubre, al Parc Europa, on mig miler de persones van viure el tret de sortida de la seva cursa per l'alcaldia de la ciutat on va néixer. El seu discurs també va ser, reivindicant els orígens obrers, i prometent defensar millores en aquells problemes que comparteix la "immensa majoria". Precarietat, exclusió social, atur, lluita pel feminisme i pel medi ambient van ser alguns dels eixos que va mencionar en aquella ocasió.

Llista d'ERC a Santa Coloma de Gramenet

1. Gabriel Rufián

2. Gemma Espanyol

3. Sam Nuñez

4. Noemi Egea

5. Salvador Clavera

6. Gloria Izquierdo

7. Shahzad Akbar

8. Irene Tarrago

9. Angel Izquierdo

10. Mar Gonzalez

11. Juan Manuel López

12. Montse Silles

13. Nicolás Díaz

14. Arlet Rodriguez

15. Pep Jimenez

16. Maria Lorenzo

17. Marc del Amo

18. Loli Vilchez

19.David Rodriguez

20. Marina Casas

21. Xus Villagrasa

22. Paula Montes

23. Guiu Ndanda

24. Dulce Núñez

25. Carles Cuellar

26. Ana Balsera

27. Josep Miquel Garcia

28. Carme Hellin

29. Alejandro Roman

30. Noelia Casas

31. Oriol Cuñé

32. Carmen Rios

33. Amador Codina

34. Aurelia Serrano

35. Ramon Soldán

36. Maria Teresa Castellvi

37. Jordi Cañigueral

