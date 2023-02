Barcelona accepta un mirall de Gaudí com a pagament d'una taxa municipal

El pagament d'un impost més peculiar. L'ha acceptat un mirall dissenyat pervalorat encom a pagament d'una taxa municipal, quelcom inèdit fins ara. Amb aquesta cessió s'ha fet front a part dels impostos per l'herència de l'edifici modernista a l'avinguda Diagonal de laEls experts indiquen que el mirall -d'estil modernista- es va fabricar a partir d'una maqueta d'Antoni Gaudí i destaquen que es troba en un. L'antiga propietària erai el nou és el fons cultural de la ciutat comtal.La llei contempla aquesta opció sempre que l'obra d'art formi part deli el conjunt del consistori barceloní ha acceptat la curiosa forma de pagament de manera unànime en el Ple del mes de febrer. Per tant, via lliure per la cessió.

