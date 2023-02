A Barcelona, el teu català suma al mercat, al carrer o a l'escola

Un total de 68 accions per promoure la llengua

El català retrocedeix a la ciutat

AMB EL SUPORT DE

L’està minvant, tal com mostren diversos estudis realitzats en els darrers anys. De fet,que viu a la ciutat, i un 27% utilitza molt poc el català.S’ha presentat la, amb l’objectiu de restablir els vincles emocionals amb la llengua per part de la ciutadania i estimular-ne l’ús. La campanya forma part dela la ciutat de Barcelona.El català té múltiples accents i l’important és parlar-lo, tant se val el coneixement que se’n tingui i com soni. A través d’unarepresentada de diferents maneres, la campanya “El teu català suma” vol fer visible aquesta gran varietat, no només dialectal, que ofereix el parlar de les persones que formen la societat barcelonina i animar la ciutadania aen el dia a dia, de festa, al comerç, a l’escola, a la feina o a les xarxes socials.La iniciativa “El teu català suma” forma part d’un pla que inclou 68 accions per al foment de l’ús del català a la ciutat de Barcelona , l’, impulsat per la Generalitat de Catalunya.Les propostes recollides en les 68 accions per promoure l’ús del català s’estructuren en: la gestió interna de l’Ajuntament en l’àmbit políticoinstitucional, la comunicació amb la ciutadania, l’atenció ciutadana, l’educació, els esports, l’economia, la cultura, l’àmbit científic i universitari, la salut, la joventut i l’oci.Entre les accions destacades al pla hi ha la creació del; vetllar perquè elen les intervencions de l’alcaldessa i dels regidors, la publicitat institucional i els canals informatius de l’Ajuntament; l’impuls d’un concurs de, i la creació de l’Oficina de la Llengua Catalana. L’Enquesta d’usos lingüístics de la població (2018) revela que a la ciutat de Barcelona. Entre els joves el percentatge és inferior, un 28,4% segons l’ Enquesta de la joventut de Barcelona (2020), una xifra que baixa més d’un 7% respecte al 2015.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor