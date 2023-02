Quins serveis de salut mental hi ha a Barcelona?

Konsulta’m

Konsulta’m +22

“Aquí t’escoltem”

Centre per a Famílies amb Adolescents

Xat de suport emocional

Telèfon gratuït d’atenció per a la prevenció del suïcidi

Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona

Tristesa, por, ansietat, malestar a l’hora de menjar o dormir. Al llarg de la vida tots podem patiro problemes de. A la ciutat de Barcelona i a tots els seus districtes, hi ha diferentsi concebuts per escoltar-vos, atendre-us i acompanyar-vos.Us presentem quins recursos hi ha, totsA joves d’entre 12 i 22 anys.Konsulta’m és un servei gratuït de suport psicològic especialitzat per atendre de manera preventiva el patiment psicològic i els problemes de salut mental del jovent.Els punts Konsulta’m per a joves i adolescents obren una tarda a la setmana en un casal o un espai de proximitat amb activitats juvenils. N’hi ha un a cada districte. També s’hi pot trucar o escriure un correu electrònic.A totes les persones de més de 22 anys.És un servei de suport psicològic gratuït per atendre el patiment psicològic i els problemes de salut mental. També ofereix assessorament en temes de salut mental a professionals que treballen en el teixit comunitari.Hi ha un punt Konsulta’m +22 als districtes de Sant Martí, Sant Andreu, Nou Barris, Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc i Ciutat Vella. També s’hi pot trucar o escriure un correu electrònic. Els trobareu en aquest enllaç A qui s’adreça? A joves d’entre 12 i 20 anys.És un servei d’escolta i d’acompanyament. Ofereix un servei de suport individual i confidencial.Podeu demanar-hi hora o enviar-hi una consulta a l’adreça de correu electrònic: consulta_aquitescoltem@bcn.cat.organitza periòdicament activitats grupals, tallers i espais de reflexió on poder parlar de sentiments i emocions, resoldre conflictes i treballar l’autoestima, el respecte i l’assertivitat.A pares, mares o tutors/es d’adolescents.Ofereix informació, formació i orientació individual i grupal per millorar l’acompanyament als fills adolescents, revisar i reorientar la funció parental i proporcionar eines, recursos i experiències.Els punts “Aquí t’escoltem” treballen en estreta relació amb el Centre per a Famílies amb Adolescents.A joves d’entre 14 i 25 anys.A través de l’aplicació de WhatsApp, s’ofereix un xat de suport emocional confidencial amb un professional.679 333 363.El servei està actiu cada dia de l’any durant les 24 hores del dia.És un telèfon gratuït que funciona cada dia de l’any durant les 24 hores per atendre totes les trucades en què es presentin idees o conductes suïcides.900 925 555.L’Espai Barcelona Cuida, c. Viladomat, 127. És un punt d’atenció pensat per atendre familiars, amistats i persones de l’entorn laboral de les persones amb risc de suïcidi i està gestionat per l’Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi (ACPS) i Després del Suïcidi – Associació de Supervivents (DSAS). El telèfon de contacte és 934 132 121.En situacions sobtades d’urgència o emergència, el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona ofereix atenció psicosocial i psicològica immediata.Atén a tota hora, gratuïtament, al 900 703 030.

