L'oposició apuja el to contra Ada Colau pel trencament amb Israel

El PSC furga en la ferida

Entitats a favor del trencament amb Tel-Aviv fan acte de presència al ple. ND

L'alcaldessa de Barcelona,, ha tornat a quedar-se sense el suport del plenari en la seva decisió de suspendre les relacions amb Israel, que va prendre a través d'un decret d'alcaldia. Diversos partits de l'oposició hanaquest divendres la celebració d'un ple extraordinari per debatre aquesta qüestió de manera extensa, però ho han fet sense el suport d'ERC, que ha titllat aquest ple d'"". Al matí en el ple ordinari, quan també s'ha debatut sobre aquesta qüestió, entitats pro-Palestina han fet costat l'alcaldessa i la seva decisió. Aquest ha estat l'únic suport que ha rebut Colau, perquè la majoria de l'oposició ha carregat contra l'alcaldessa per un moviment "oportunista", "antisemita", i "desafortunat".En la sessió extraordinària, Colau ha rebut crítiques de tot tipus. També s'ha aprovat un únic punt on s'acorda que de manera "urgent i immediata" el govern municipal restableixi les relacions amb Israel i l'agermanament amb Tel-Aviv. Tots els partits han votat a favor excepte els comuns i ERC. En aquest cas, els republicans han remarcat que la decisió de Colau va ser, en paraules de la regidora, però no han volgut entrar en l'espiral de retrets de la resta de partits, molt contundents contra la líder dels comuns.Des del PSC, la tinentha mostrat el seu compromís a "aixecar la suspensió" tan aviat com sigui possible, tot i que aquesta és més una voluntat a llarg termini i no una realitat per avui, ja que els socialistes estan al govern municipal, però no han pogut evitar el trencament, que és potestat de Colau. Bonet també ha assegurat que treballaran perde la institució.En una posició similar s'ha manifestatde Junts, partit que ja ha fet un moviment enviant una carta a Tel-Aviv signada per Xavier Trias , assegurant que si és alcalde, recuperaran les relacions. Martí ha assegurat que la decisió de Colau no és "legítima", i ha advertit que projecta una imatge "molt negativa" en l'àmbit internacional. "Les conseqüències de la suspensió seran greus", ha afegit.Qui més ha apujat el to ha estat la líder de Valents,, que ha advertit sobre la bateria d'accions que farà contra l'alcaldessa: un recurs contra el decret d'alcaldia i una. "Com advocada li dic que vostè, firmant aquest decret, ha firmat un document que és la base per una. I si no em creu, temps al temps. Això acabarà passant", l'ha avisat. Per part de Ciutadans,ha acusat Colau d', mentre que el popularha titllat el moviment d'antisemita.Més enllà del ple extraordinari, la congelació de les relacions entre Barcelona i Tel-Aviv fa dies que ocupa l'actualitat municipal i també ha tenyit bona part del debat delque ha arrencat a les 10 del matí, on també s'ha fet l'últim debat sobre l'estat de la ciutat d'aquest mandat . En la part de les proposicions, el, socis de Colau, ha portat a votació una proposició que demanade l'acord d'agermanament amb Tel-Aviv. La proposició ha tirat endavant amb el vot de tots els partits excepte l'abstenció d'ERC i el vot contrari de Barcelona en Comú. Entitats pro-Palestina com "Prou Complicitat", presents a la sala, han criticat l'abstenció i equidistància dels d'Ernest Maragall.El debat de la proposta dels socialistes ja ha servit de prèvia per calcular com aniria el debat del ple extraordinari, en el qual s'ha acusat Colau, igual que a la tarda, de prendre una decisió "unilateral" per motius electoralistes. El text aprovat al matí, defensat per la socialista Bonet, també referma el compromís de l'Ajuntament "amb la pau i el compliment delsa l'Orient Mitjà, i en particular, a Israel i Palestina", i reitera l'"amistat i la solidaritat" de la ciutadania de Barcelona amb la població de Tel-Aviv i Gaza.Aquesta no ha estat l'única votació que s'ha dut a terme al matí. Prèviament, s'havia rebutjat per majoria la proposició d'unaque instava el consistori a suspendre les relacions institucionals amb l'estat d'Israel. S'ha rebutjat pel vot contrari de tots els grups excepte ERC, que s'ha abstingut, i Barcelona en Comú, que hi ha votat a favor. A la pràctica, però, el rebuig a la petició no té efectes perquè lesColau a través del decret d'alcaldia.Al plenari han assistit per presentar aquesta iniciativa diversos representants socials que donen suport a la decisió de Colau. Ha pres la paraula la presidenta de la Comunitat Palestina a Catalunya,, que ha donat les gràcies a l'alcaldessa per la decisió i s'ha dirigit al ple demanant "quants palestins més ha de matar Israel" perquè avalin el trencament de relacions. També ha pres la paraula Laurent Cohent Medina, president de Junts - Associació de Jueus i Palestins de Catalunya, que ha assegurat que el moviment de Colau animarà altres territoris a continuar amb els mateixos passos. L'alcaldessa de Barcelona, d'aquesta manera, una vegada més, s'ha quedat sola en la seva decisió però amb el suport dels moviments socials a favor del trencament.

