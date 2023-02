«Per als alumnes no és res estrany que dues joves tinguin ganes de morir-se»

Fer més de psicòlegs que de mestres

De casos de bullying o d'intents de suïcidi "n'hi ha a tot arreu"

Normalitzar el malestar

La notícia de lava trasbalsar enormement l'. Durant els darrers dies, els mitjans de comunicació han publicat entrevistes i reportatges al voltant de ladels infants i joves donant veu, essencialment, a professionals del sector, com arao expertsenMés enllà d'i de retrospectives que miren de fer-nos entendre per què som on som, l'endemà de la ja coneguda com a "tragèdia de les bessones", per a centenars de milers d', la vida seguia. Per als, també. Com es va abordar, el cas, des de les? Se'n va parlar? Es va detectar més trasbals entre l'alumnat? I els professors, com van rebre la notícia del? En parlem amb elsi de psicopedagogia de quatrede la comarca del Bages: elde Sant Joan de Vilatorrada; l'del Pont de Vilomara; elde Manresa, i elde Sant Fruitós.En cap dels quatre instituts entrevistats s'ha tractat el cas de Sallent de manera específica. De fet, exposen tots, eli las'aborden durant tot el curs: "Cada any, dintre de la programació, ja contemplem activitats diverses de", comenta, director del Gerbert d'Aurillac, que reflexiona que "no tindria cap sentit" parlar d'un tema "tancom aquest" només quan transcendeixen casos com el del passat dimarts. "Malauradament, el jovent amb problemes de salut mental cada cop és més nombrós, i això ens obliga ai a haver-ho de tractar constantment", afegeix.Al SINS Cardener, de fet, la psicopedagogas'encarrega d'impartir sessions de salut mental entre l'alumnat d'al llarg de tot el curs. Aquest matí de divendres, aprofitant que tenia classe amb un grup d'entre 13 i 15 anys, ha decidit passar-los unsobre el suïcidi en gent jove i, seguidament, els ha proposat d'dirigida a la gent adulta que els envolta "on exposessin com viuen el món i quinsnecessiten per sentir-se millor". El resultat ha estat molt fructífer: "Han sortit temes com lesperò també les injustícies, com les". De fet, reflexiona la docent, "no podem pretendre abordar la salut mental de manera aïllada: si volem que hi hagi un canvi real, abans han de canviar moltes coses, començant pelsque es destinen ad'aquelles famílies més". "Una cosa va molt lligada a l'altra", assegura.En una línia semblant s'expressa, cap d'estudis de l'Institut-Escola Pompeu Fabra, que exposa que són un centre "ambi amb situacions vitals i familiars realment dures, l'orientació i el tractament emocional de l'alumnat són el pa de cada dia" fins al punt que "". I això, lamenta, "és molt difícil de portar, perquè, per una banda, se'ns demana que complim amb unesconcretes i per l'altra, quedels nois i noies". En aquest sentit, des del centre estan plantejant "molt seriosament" demanar a l'Ajuntament del Pont que els posi una psicòloga a mitja jornada, perquè "".Des del Manresa Sis, la seva directora,, apel·la a laper sobre de tot: "Per a nosaltres és més important que l'alumnat estigui bé emocionalment que no que compleixi amb uns". I és que "com podem pretendre que algú aprengui alguna cosa si està?". Des d'aquest institut de la capital del Bages intenten posar els conflictes sobre la taula de seguida i parlar-ne tant com calgui per esquivarque, malauradament, a vegades són "".No hi ha cap dels quatre centres entrevistats que no hagi viscut algunper part d'algun alumne. "Des d'abans de la, a l'institut ja vam començar a detectar unentre els estudiants", apunta Virós. Aquesta davallada de l'encara va aguditzar-se més durant i després de la crisi sanitària de la Covid: "Estar tant temps tancats i enganxats a les, amb laque aquestesexerceixen, ha fet molt mal", diu. En aquest institut, de fet, no fa gaire temps que van aconseguir evitar un suïcidi: "Sónque marquen molt. De bullying n'hi ha a tot arreu, iquan es donen desgràcies com la de Sallent. No em vull ni imaginar com s'ho deuen estar passant els de l'institut en qüestió".Qui també va haver d'intervenir en un intent d'anihilament va ser el cos de mestres del Manresa SIS: "Vam tenir sort perquè ho vam agafar a temps", manifesta Gordó, tot recalcant que "com que som conscients que és molt habitual que els joves sentin malestar, des de l'institut treballem molt amb lai la". En aquest sentit, detalla, "quan hi ha un problema bullying, el tractem partint de la base que. Allò que es veu només és la punta de l'iceberg, i és per això que és importantper detectar quiness'amaguen darrere d'aquestes conductes"."Potser és xocant, això que diré, però els adolescents han donatal cas de Sallent del que la gent s'imagina", assegura Martínez, que continua: "Per als alumnes no és res estrany que dues joves tinguin; ho han normalitzat, ho hem normalitzat tots! I això no pot ser".Des del Gerbert d'Aurillac, Virós tampoc ha notat "un" respecte a la notícia de dimarts: si bé és cert que hi ha èpoques "realment dolentes" pel que fa a l'estat d'ànim, la tragèdia de les bessones de Sallent "no ha propiciat", conclou.

