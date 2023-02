Educació reduirà la ràtio d'alumnes a les classes d'I3 per sota els 20

El 91,3% dels grups d'Infantil 3 dels centres públics començaran el curs 2023-2024 amb ràtios inferiors als 20 alumnes. Així ho ha anunciat aquest divendres el conseller d'Educació, Josep-Gonzàlez Cambray, que ha recordat que, l'any passat, aquesta xifra va ser del 86%, alhora que ha indicat que, en el cas de la concertada, el percentatge serà del 51,3%, una dada significativament superior al 37,2% de 2022.





A banda d'això, el cap d'Educació ha explicat que s'establirà per primer cop una reserva de places diferenciada per a l'alumnat amb necessitats educatives especials i també pel que presenta una situació socioeconòmica desfavorable. Tot plegat, tenint en compte que l'oferta inicial serà de 3.055 grups d'Infantil 3 i 2.942 de 1r d'ESO. A més, hi haurà nou escoles, instituts i instituts escola nous.