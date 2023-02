Pastura de búfals per millorar la biodiversitat dels aiguamolls

Sis animals procedents de l'Empordà

Presentació del projecte de pastura amb búfals al Pla de l'Estany. Foto: Sílvia Puig Planells / Ajuntament de Banyoles

La pastura depot millorar els microhàbitats i laa les zones d'aiguamolls. D'aquesta idea n'estan convençuts al, que ara fa uns dies va iniciar una prova pilot a la zona de la Puda.L'objectiu és deixar. Després d'haver-ho provat anys enrere sense massa èxit amb cavalls i burros, els responsables del projecte creuen que aquest animal –del que se n'extreu la llet per produir la coneguda mozzarella-a les condicions.A mitjan febrer van arribar al Pla de l'Estany sis exemplars de búfals d’aigua domèstics (Bubalus bubalis) que provenen del ramat existent al. El Consorci de l’Estany ha dissenyat un pla destinat a la creació de làmines d’aigua obertes, gestió de les formacions de canyissars, creació de petits prats i obertura de clarianes en els bosquets de ribera a través de la pastura d’aquests animals. Es tracta d’una espècie que s’adapta fàcilment a les zones humides amb presència de llacunes i canals d’aigua.Els mesos vinents s'analitzarà el funcionament d'aquestes pastures i l'objectiu és que el projecte tingui unas, prorrogables a quatre més. Els búfals d'aigua pasturaran al llarg deque hi ha repartides enindependents.La idea és que aquests búfals mantinguin làmines d'aigua obertes amb poca vegetació i es pugui millorar els microhàbitats i la biodiversitat de la zona. Tradicionalment, aquesta tasca la realitzaven ramats que van desaparèixer. El Consorci de l'Estany fa temps va intentar recuperar aquestes dinàmiques que es generaven al voltant de la zona d'aiguamolls amb pastures de burros i cavalls. El problema, però, és que aquests animals no s'adaptaven bé a les zones d'aigua.“El foment de l'herbivorisme i la pastura de grans ungulats és una solució basada en la natura pel manteniment d'espais oberts que la Generalitat promou i defensa”, assegura, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.El búfal d’aigua domèstic és un animal de la subfamília dels bovins que deriva del búfal aquàtic silvestre després de milers d’anys de cria selectiva. És el segon bòvid més gran que existeix i en estat adult. Són animals ben adaptats a les masses d’aigua, en zones humides de canyissos i herbassars. La seva dieta principal és la“Malgrat que ens sembli estrany, el búfal d’aigua és unai no es pot considerar una espècia exòtica, es tracta d’animals que se n’extreu la llet des d’antic per produir el típic formatge mozzarella”, destaca, president del Consorci de l'Estany.Serà aquesta entitat pública qui es faci càrrec dels costos de trasllat dels animals entre els aiguamolls de l'Empordà i els de la Puda, això com també els costos de les incidències que es generin a la zona de pastura. Es preveu que aquesta prova pilot costi. Per contra, els búfals d'aigua ajudaran a fer allò que fins ara s'aconseguia amb màquines i amb la intervenció humana.Des del Consorci de l’Estany s’ha fet una crida “a laper respectar la prova pilot i la pastura d’aquests animals”, com destaca el vicepresident i alcalde de Porqueres,. En aquest sentit, fa una crida no sortir dels camins habilitats, portar els gossos lligats en tot moment, no fer sorolls molestos i no donar menjar als animals, recordant que està prohibit.

