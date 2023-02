Cambray reitera que no hi ha indicis d'assetjament en el cas de les bessones de Sallent

El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha reiterat la tesi inicial del seu departament que no hi hauria hagut assetjament en el cas de la menor de 12 anys que es va suicidar i la seva germana bessona que ha quedat greument ferida en saltar del balcó de casa seva a Sallent. Educació ha activat la Unitat de Suport a l'Alumnat en situació de Violència (USAV) per "esclarir" els fets, però reitera que no hi ha indicis d'assetjament: "El centre no havia detectat cap cas ni cap problemàtica específica relacionada amb bullying", ha defensat Cambray.



De fet, ha explicat que precisament això va ser el que va dur la conselleria a descartar la hipòtesi de l'assetjament en un inici: "Aquesta situació no existia", ha apuntat Cambray que ha assenyalat que confia a disposar de més dades aviat. Així, ha recordat que hi ha en curs una investigació dels Mossos d'Esquadra. Això sí, fonts de la conselleria han reconegut que les nenes rebien suport psicològic.

Cambray ha lamentat el “” i ha detallat que, des del primer moment, la conselleria va activar tots els recursos d’assistència habituals en situacions d’aquestes característiques. Així, s’ha referit a l’, que està prestant atenció d’urgència en el dol a tots l’entorn de les dues nenes i al, que també s’ha posat en marxa.Amb tot, ha remarcat que si en un primer moment es va descartar que hi hagués un cas de bullying és perquè “el primer dia, la informació que va proporcionar el centre va ser que no tenia constància de cap problemàtica específica relacionada amb l’assetjament”. Cambray, però, ha reconegut que les informacions que la conselleria va anar rebent posteriorment, sobretot en les darreres 24 hores, ha estat el que la va motivar a activar la Unitat de Suport a l’Alumnat en Situació de Violència (USAV). “i recolliran tota la informació necessària per esclarir el que ha passat”, ha apuntat.

