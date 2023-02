Vídeo | Rosalía i Rauw, junts en una discoteca de Barcelona

Rauw and Rosalia at BRESH in Barcelona 🇪🇸 pic.twitter.com/aeP7sodohx — RAUWLEETO 🦊🪐 (@ELZORRORAUW) February 23, 2023

La parella ha passat uns dies a la capital catalana i s'ha deixat veure de manera molt amorosa a la festa Bresh de la salala matinada d'aquest dijous. Sent com són dos dels artistes més reconeguts del món i, sens dubte, una de les parelles del moment, ràpidament la gent de la discoteca s'ha adonat de la seva presència i ha omplert internet de vídeos de tots dos.Des que va començar la seva relació i van posar junts a la catifa vermella dels 40 Music Awards, han regalat als i a les seves fans molts moments per al record. I és que lluny d'amagar-se o enfadar-se quan els mitjans de comunicació els fan preguntes sobre la seva relació, mai oculten informació i. També es mostren en públic sense problema, com ha estat aquest darrer cas a Barcelona.Se'ls ha vist culejar junts , prendre's una copa... En definitiva, tot allò que faria qualsevol altra parella que surt de festa. Per a les persones més curioses, Rosalía anava vestida amb una samarreta negra de tirants ajustada, guants del mateix color, i uns texans trencats i de tir baix. Anava a joc amb Rauw, que també anava vestit de negre, però amb una jaqueta de cuir. Segons la informació que ha transcendit, han estat tota la nit a tocar del DJ i se'ls ha vist molt animats: no paraven de ballar i cantar. Inclús l'artista llatinoamericàen algun moment per adreçar-se al públic.No és la primera vegada que es deixen veure al Bresh, els dos hi havien estat abans. Aquesta festa és molt coneguda en el món de la. És molt habitual que hi passin. Potser per això és l'esdeveniment preferit dels joves a la capital catalana.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor