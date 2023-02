El PSC esmena els pressupostos per suprimir l'assignació destinada a la renda bàsica

Elha presentat onze esmenes parcials al projecte de llei dede la Generalitat per al 2023. Una d'elles demana la supressió de l'assignació monetària per desplegar el pla pilot de la. En el text d'esmenes dels socialistes s'hi advoca per suprimir articles que estableixen que les persones escollides per participar al pla pilot percebin 800 euros mensuals de forma incondicional i 300 euros si es tracta de menors d'edat. Es dona la circumstància que el PSC serà l'encarregat de validar els comptes ambi els comuns després del pacte que van signar Pere Aragonès i Salvador Illa l'1 de febrer A més, els socialistes suprimeixen l'apartat que recull que el Govern aprovarà la dotació econòmica necessària per implementar el pla pilot quan entri en vigor la normativa que el reguli. Una altra de les esmenes reclama la supressió d'un article de la lque permetria a l'executiu "l'expropiació forçosa temporal" de parcel·les agràries i ramaderes en desús, una vegada transcorreguts tres mesos des de la declaració de parcel·la en desús.El PSC també aposta per afegir un article a la llei de mesures urgents per a l'emergència climàtica, que reculli que els espais naturals d'especial protecció (ENPE) i les zones d'especial protecció de les aus (ZEPA), però afegeixen que "mitjançant estudis i anàlisis específiques" es pot modificar i precisar aquest criteri.

