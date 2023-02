El poble català amb un balneari amb més de 100 anys d’història

Catalunya està plena d'indrets per descobrir, alguns amb molta història. És el cas de la localitat tarragonina, a la Conca de Barberà, on el turisme cultural i termal es donen la mà. Aquest particular indret destaca, sobretot, pel seu passat medieval -té unfantàstic pel qual passejar-, però també per la seva història, vinculada a les aigües termals. Vallfogona de Riucorb té un. Fundat el 1901, les seves aigües provenen de brolladors subterranis.L'essència medieval de la vila encara està palesa als carrers i edificis. Les petites placetes, les antigues cases i els monuments dedicats a personatges il·lustres del municipi evoquen a aquest passat. En el sector alt del poble, hi podem trobar l'església parroquial de Santa Maria de Vallfogona i el seuEl municipi va estar dominat molts anys per l'església. L'any 1190 l'amo del poble va cedir el terreny a. Per això, amb el pas dels anys, s'hi van acabar instal·lant els frares i altres membres adscrits per controlar el patrimoni de ben a prop. Una joia evident d'aquest patrimoni era el balneari, on acostumaven a relaxar-se sovint.El naixement d'aquestes instal·lacions responia, aleshores, al desig dels seus habitants de fer servir les aigües mineromedicinals de la zona, que tenen clor i indicis d'àcid sulfhídric. També són sòdic-sulfatades, càlciques i magnèsiques. Per totes aquestes característiques, estanSi feu turisme per la localitat i voleu passar pel balneari, podreu gaudir d'una piscina, colls de cignes, banyeres d'hidromassatges, pediluvi, dutxes a pressió, vaporari i moltes altres instal·lacions. A més a més, també ofereixen tractaments com ara massatges, fangoteràpia, pressoteràpia i serveis d'estètica i bellesa.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor