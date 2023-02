MANIFESTACIÓ UNITÀRIA:Defensem la terra, construïm el futur

🗓Dissabte 4/3 (18h)

📌Pl.Catalunya

Davant la unió entre partits i patronal per passar per sobre del territori i les que hi vivim, ens organitzem i lluitem.https://t.co/uGZeCiW9Lj@Campanya_ccqc @AturemHardRock @stopjjoo pic.twitter.com/v7dErWIgNQ — zeroport (@zeroportbcn) February 13, 2023

Per què convoquen manifestació?

Qui hi participarà i qui no?

Quan i on es fa la manifestació contra els macroprojectes?

han fet un pas endavant per demostrar l'oposició de part del territori català als grans projectes vinculats a l'aprovació dels darrers pressupostos de la Generalitat amb l' acord principal d'ERC i el PSC i també amb el vot favorable dels comuns: el, eli l' ampliació de l'aeroport del Prat . Per exemplificar-ho, s'ha fet una crida a una "gran manifestació de país" a" és el lema escollit per unes entitats que també volen reunir-se amb el presidentper saber en quin punt es troben aquestes iniciatives i reclamar que s'aturin les intencions futures de fer. Especialment, el Hard Rock, el Quart Cinturó i l'ampliació de l'aeroport del Prat, que tenen un notable impacte ecològic i energètic, asseguren els activistes, que defineixen d'"". Els organitzadors reivindiquen que tot i estar distanciats territorialment, s'han trobat amb unes iniciatives de grans projectes que els afecta de manera similar i requereix una resposta unitària.Les plataformes convocants són. Totes elles reivindiquen que aquest pas "aglutinarà centenars de lluites de tot el territori". Pel que fa a les formacions polítiques, lahi ha mostrat el seu suport, però es desconeix que faran la resta de partits. Pel que fa a, les seccions des'han posicionat contra el Quart Cinturó , però es desconeix el paper dels republicans en la marxa a Barcelona. La presència dees preveu complicada, ja que ha esmenat els comptes per garantir els macroprojectes La manifestació es farà el pròxim dissabte 4 de març a partir de les 18 hores. Sobre el lloc de convocatòria, només ha transcendit que és a lade Barcelona, però no es coneix si hi haurà una marxa i altres detalls com possibles parlaments i intervencions. Per qui vulgui desplaçar-se a la capital catalana des del, a les 17 hores els organitzadors han convocat a l'estació de Renfe.

