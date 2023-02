Jardiners explotats i cases de luxe: desarticulen uns capos de la droga al Maresme

La banda operava des d’una Grow shop

Desarticulat un grup criminal que operava des del Maresme i llogava cases i naus industrials amb documentació falsa per cultivar-hi marihuana. Onze detinguts. Investigació conjunta amb @policia https://t.co/29eqiAdttk pic.twitter.com/iCk6fd8x23 — Mossos (@mossos) February 24, 2023

Uns jardiners estrangers cuidaven la plantació

Explotació de la investigació

El negoci il·lícit que penetra en l'economia legal

Elsd'Esquadra i la policia espanyola han desarticulat unque cultivavallogades legalment o amb documentació falsa, sobretot al. S’han detingut 11 persones a qui se’ls atribueix pertinença a grup criminal,contra la salut pública, en el seu vessant de tràfic de drogues, defraudació de fluid elèctric, falsedat de document públic, usurpació de l’estat civil i tinença d’armes i explosius.En els escorcolls s'han intervingut més dede cabdells de marihuana, prop de 4.000 plantes en procés de creixement,en metàl·lic, una arma de foc i un matxet, entre altres objectes d’interès per a la investigació. Les detencions i el total de 10 detencions es van fer el 24 de gener. Tot plegat, a les localitats de Mataró, Cabrils, Sant Adrià de Besòs, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Andreu de Llavaneres, Riells i Viabrea i Vallirana.El grup estava distribuït de manerai establia un mateix patró d’actuació en la seva activitat delictiva, i l’única font d’ingressos coneguda era la que provenia de la venda de la marihuana produïda. Els membres de la banda criminal llogaven, de manera aparentment legal, immobles d'unes mateixes característiques: cases a quatre vents en urbanitzacions tranquil·les i construïdes per a gent amb poder adquisitiu alt.Per poder tramitar el lloguer de les futures plantacions interiors de marihuana establien diverses, o bé ho feien a través d’identitats falses, a través de documentació de terceres persones, sense antecedents ni implicació directa amb el grup o directament falsificant els documents públics necessaris per dur a terme el contracte de lloguer.Un cop en possessió de l’habitatge, una o més persones s’encarregaven de posar en marxa la plantació: feien lai participaven en el procés de cultiu, assecament i preparació de la marihuana per a la seva distribució. D’altra banda, les protegien davant d’eventuals robatoris per part d’altres grups o organitzacions. Els investigadors han pogut determinar que elde la marihuana eren, on es podia duplicar o triplicar el preu de venda al consumidor.Dos dels detinguts eren els encarregats de mantenir el control dels jardiners, els subministraven el material necessari per a les plantacions, així com productes i queviures perquè no els calgués sortir dels domicilis. Eren persones estrangeres que acabaven d'arribar a Catalunya,Acostumaven a ser captats al seu país d'origen pels caps del grup criminal, viatjaven fins a Catalunya amb el passaport i obtenien unamb un límit de 90 dies, que era el temps que acostumaven a fer la tasca de jardiners, per després tornar al seu país.Vivien a les mateixes plantacions eni dormien en matalassos que es van localitzar escampats per terra envoltats de la brutícia que es generava a la plantació. Ladels caps de l'organització era, ja que no disposaven de vehicles i ni tan sols de diners en efectiu. En relació amb els caps del grup criminal, a dos no els consten antecedents policials, mentre que a un altre, el mateix a qui se li va intervenir l'arma de foc al seu domicili, li’n consta un perdolós. Gran part del material per posar en marxa i mantenir productives les plantacions s'adquiria des d'una mateixa botiga grow shop de la localitat de Mataró.El 24 de gener, un cop obtinguts tots els indicis de participació en el delicte, es va fer una explotació conjunta per part dels dos cossos policials, en la qual es van detenir 11 persones. Tres d’aquestes formarien part de la cúpula del grup i la resta tindrien el rol de jardiners i cuidadors de les plantacions. Un cop van declarar en seu policial,, a l’espera de comparèixer davant l’autoritat judicial.Sis de les 10 entrades i perquisicions van ser a plantacions interiors de marihuana, on es van intervenir prop de 4.000 plantes en diferents estats de creixement. A banda d'això, es va poder intervenir diversa documentació falsa, i altra que pertanyia a terceres persones sense relació amb la investigació, altres documents relacionats amb la investigació i claus de vehicles i una gran quantitat de telèfons mòbils. El 26 de gener van passar a disposició del jutjat d’instrucció número 2 de Mataró que va decretarTan bon punt les organitzacions i grups criminals s’assenten a Catalunya per posar en marxa negocis il·lícits relacionats amb la marihuana,En el cas de les plantacions interiors és necessari un espai amb unes determinades condicions perquè puguin desenvolupar el negoci de la manera més productiva possible.En un primer estadi les organitzacions ocupaven espais, cases a urbanitzacions o allunyades del centre de les poblacions. En aquest cas, el que busquen aquests grups ésa partir de la reducció de costos. Aquesta gestió provoca que quan els propietaris de l’immoble o els veïns de la zona detecten l'ocupació, resulta més fàcil als cossos policials iniciar investigacions i desmantellar les plantacions.En un segon estadi, els mateixos productors de marihuana opten per, ja sigui amb documentació real, a través de terceres persones o bé amb documentació falsa, com en aquest cas. A través d’aquests lloguers, tot i que d’inici els resulta més costós, s’eviten els problemes que sorgeixen de l’ocupació, rendibilitzant més el benefici d'acord amb l’augment el temps d’estada en aquests domicilis, que produiran molta més droga, abans que les unitats d’investigació desmantellin les plantacions de marihuana.

